Скончался артист балета и хореограф Булат Аюханов

Скончался артист балета и хореограф, народный артист Казахской ССР Булат Аюханов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как сообщили в Государственном академическом театре танца, Булат Аюханов скончался на 85-м году жизни в Алматы. Прощание состоится в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая 15 декабря в 10.00.



Булат Аюханов родился 13 сентября 1938 года в Семипалатинске. В 1945 году он вместе с семьей переехал в Алма-Ату. В 1955 году окончил Алма-Атинское хореографическое училище. В 1957 году окончил курсы усовершенствования в Ленинградском академическом хореографическом училище (класс Ю.И. Умрихина). В 1957-1959 годах - солист балета Государственного академического театра оперы и балета имени Абая.



В 1964 году окончил балетмейстерское отделение Московского государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского (в мастерской народного артиста Казахской ССР и народного артиста Советского Союза Ростислава Владимировича Захарова).



В 1964 году Министерство культуры Казахской ССР предложило Б. Аюханову возглавить Алма-Атинское хореографическое училище в качестве художественного руководителя, когда ему было 26 лет. В 1964-1965 годах одновременно работает как балетмейстер и танцовщик в театре оперы и балета имени Абая.



С 1964 по 1967 год работал в организованном им "Театре двух актеров" (И. Манская, Б. Аюханов), репертуар которого лег в основу созданного им ансамбля при "Казахконцерте" "Молодой балет Алма-Аты" (1967). В 1975 году коллектив был переименован в Государственный ансамбль классического танца. В 1998 году коллектив Аюханова получил звание "академический", а в 2003 году труппа Аюханова стала Государственным академическим театром танца.



Наряду с классическими танцами в виде концертных программ, одноактных и двухактных балетов Аюханов уделяет большое внимание развитию национальной хореографии, как в плане народного танца, так и в своеобычной современной (неоклассической) манере.