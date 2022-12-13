Заморозка на 5 лет: быть ли снижению пенсионного возраста в будущем?

Если верить официальной статистике, сейчас средняя продолжительность жизни составляет 73 года. Дожить бы до этих лет с нынешним уровнем жизни, дорогими продуктами, лекарствами и низкими зарплатами, говорят старики. Как правило, уже к 58 годам казахстанки имеют целый «букет» болезней, а поиск работы в этом возрасте – тот еще квест. Недавно Парламент одобрил законопроект, согласно которому для женщин «заморозят» пенсионный возраст на 5 лет. Со следующего года они будут выходить на заслуженный отдых в 61 год. Одноразовая ли это акция или есть вероятность, что после 2028 возраст все-таки снизят? Вместе с экспертом проанализировал ситуацию корреспондент Azattyq Rýhy
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В 2013 году, напомню, наши чиновники с оглядкой на запад приняли закон о повышении пенсионного возраста для женщин до 63 лет. Как принимаются такие решения, все мы знаем – сверху спускают поручение, мелкие госслужащие собирают из Википедии последние цифры и гордо презентуют их, называя все это «мировым опытом». А в качестве второго аргумента выступает увеличившаяся продолжительность жизни. Так что к 2027 году казахстанки должны были уходить на пенсию в 63 года, как мужчины.
«Раньше существовали институты социальной сферы, которые высчитывали возможности человеческого организма, что происходит с этими возможностями с течением времени, с увеличением возраста. Тогда было просчитано, что на пенсию женщины должны выходить в 58 лет. Это не откуда-то с потолка взято. Это были выявленные научным путем, просчитанные нормы возможностей человеческого организма. И было доказано, что именно с этого возраста эти возможности начинают уменьшаться – человек быстрее устает, меньшее количество часов в сутки может эффективно работать. И вот отсюда были выведены эти нормы», - говорит экономист, экс-председатель совета Ассоциации пенсионных фондов Казахстана Айдар Алибаев.
Теперь принято решение, что увеличивать пенсионный возраст не будут в ближайшие пять лет. В том числе чиновники объяснили это негативными последствиями пандемии, заверив, что в ближайшие годы намерены улучшать систему здравоохранения. Только непонятно для чего именно – чтобы доживали до пенсии, или по каким-то другим причинам.
При нынешнем уровне жизни не у всех есть возможность содержать родителей. Молодые семьи в большинстве случаев сами находятся в непростой ситуации – платят за арендное жилье, либо оплачивают кредиты, ипотеки. Они, конечно, не откажутся от матерей, но женщина в таком случае будет чувствовать себя обузой. Поэтому эксперты предлагают снизить пенсионный возраст еще на несколько лет – до 58, либо продлить «заморозку». Средств из бюджета на выплаты для новых пенсионерок будет достаточно, если разумно подойти к государственным тратам, считает наш собеседник.
«Возможности нашего государства вполне позволяют оплачивать женщинам выход на пенсию не только с 61 года, но и с 58 лет. И если уменьшить количество ненужных программ, на которых воруются сотни миллионов, и если пересмотреть бюджет в сторону его экономного расходования, потому что у нас расходование бюджета идет исключительно неэкономно, неэффективно – огромные суммы разбазариваются, разворовываются, поэтому на этом фоне говорить о том, что может не хватить женщинам бюджета, чтобы они могли пораньше выходить на пенсию, я считаю, что этот разговор со стороны чиновников несерьезный», - подчеркнул Айдар Алибаев.
Учитывая, что «заморозка» принята на определенный срок – 5 лет – эксперт считает, что в будущем чиновники не откажутся от затеи поднять возраст до 63 лет.
«Хотя снижение вполне оправданно – многие женщины не только как мужчины работают, но кроме этого большую нагрузку ведут по дому, с детьми. Эта нагрузка нигде властями не учитывается. А нагрузка эта очень серьезная. И в этом смысле, если посмотреть с точки зрения биологической выработки, то физическая усталость женщины в связи с этими нагрузками находится на достаточно серьезном уровне.
Поэтому вернуть женщинам пенсионный возраст с 58 лет – это вполне разумно, нормально и вполне реально. В 55 лет – это маловато, потому что возраст дожития по всему миру и у нас в том числе выше. Средний уровень продолжительности жизни как у мужчин, так и у женщин растет. Но 61 или 63 – это многовато», - убежден эксперт.
Мужчинам также не помешало бы пораньше выходить на заслуженный покой – уровень продолжительности жизни как-никак меньше, чем у женщин. Идеальный возраст для представителей сильного пола – 61 год, отмечает экономист.
«Сегодня среднестатистически на 2022 год средний уровень жизни мужчин в Казахстане 66 лет. Это слишком мало. У женщин – 74 года. И если без разделения на пол считать, то у нас средний возраст – 70 лет. Слишком маленький возраст дожития у мужчин. Поэтому можно было бы опустить до 61. Но мне представляется это нереальным, потому что государство на это не пойдет», - заключил Алибаев.
Похоже, это касается и пенсионного возраста для женщин. Ведь тем, кто только ручки катает в правительственных кабинетах, не понять тех, кто надрывает спины на базарах, 40 часов в неделю подметает городские улицы, или сутками трудится в опасных шахтах.
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