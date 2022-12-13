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Время переобуться: в Казахстане выпущена первая партия шин

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:58
Время переобуться: в Казахстане выпущена первая партия шин
Фото: lsm.kz
В Карагандинской области выпустили первую партию шин с нового завода, передает LS со ссылкой на региональный акимат.

Проект реализован в моногороде Сарани. По словам зама премьер-министра Романа Скляра, на предприятии работу получат свыше 1 тыс. жителей.

"Это первое отечественное предприятие по выпуску шинной продукции, которое покроет потребности как автомобильной промышленности, так и автолюбителей", – добавил Скляр.

Он отметил, что продукция будет использоваться для комплектации собираемых в Казахстане автомашин.

Кроме этого, планируется экспортировать шины в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Согласно информации, в запуск производства инвестировали 171 млрд тенге. Мощность – 3,5 млн многопрофильных шин ежегодно. 

Во время встречи с главой государства Касым-Жомартом Токаевым президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что завод планирует выйти на полную проектную мощность в следующем году. 

Напомним, что в ноябре 2020 года сообщалось, что российская компания "Татнефть" будет выпускать автомобильные шины в Сарани. Автомобильный кластер создается на территории бывшего завода резинотехнических изделий. Тогда же отмечалось, что участником совместного предприятия станет СПК "Сарыарка". К строительству предприятия приступили в апреле 2021 года.

Ранее LS готовил инфографику о том, какой продукцией Казахстан может себя обеспечить сам, а в какой полностью импорто зависим. В последний список вошли резиновые пневматические шины.


Источник: lsm.kz
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