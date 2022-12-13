Время переобуться: в Казахстане выпущена первая партия шин

В Карагандинской области выпустили первую партию шин с нового завода, передает LS
со ссылкой на региональный акимат.
Проект реализован в моногороде Сарани. По словам зама премьер-министра Романа Скляра, на предприятии работу получат свыше 1 тыс. жителей.
"Это первое отечественное предприятие по выпуску шинной продукции, которое покроет потребности как автомобильной промышленности, так и автолюбителей", – добавил Скляр.
Он отметил, что продукция будет использоваться для комплектации собираемых в Казахстане автомашин.
Кроме этого, планируется экспортировать шины в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Согласно информации, в запуск производства инвестировали 171 млрд тенге. Мощность – 3,5 млн многопрофильных шин ежегодно.
Во время встречи с главой государства Касым-Жомартом Токаевым президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что завод планирует выйти на полную проектную мощность в следующем году.
Напомним, что в ноябре 2020 года сообщалось, что российская компания "Татнефть" будет выпускать автомобильные шины в Сарани. Автомобильный кластер создается на территории бывшего завода резинотехнических изделий. Тогда же отмечалось, что участником совместного предприятия станет СПК "Сарыарка". К строительству предприятия приступили в апреле 2021 года.
Ранее LS готовил инфографику о том, какой продукцией Казахстан может себя обеспечить сам, а в какой полностью импорто зависим. В последний список вошли резиновые пневматические шины.
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