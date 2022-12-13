Сколько россиян работает в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, сколько граждан РФ трудится в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"С начала года около трех миллионов россиян приехало, выехало примерно такое же количество. С объявления частичной мобилизации в нашу страну прибыло 837 тысяч, выехало 780 тысяч человек.



На сегодняшний день в стране находятся 298 тысяч россиян, из них 30 тысяч работают в соответствии с договорами, зарегистрированными в HR на бирже труда. Соответственно, на основании этого имеют регистрацию временного проживания", - сказал исполняющий обязанности председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Ильяс Испанов.



По его данным, в Казахстане обучаются 20 тысяч студентов из России.



"А также имеются люди, которые приезжают к нам и транзитом улетают. С 21 числа 198 тысяч россиян использовали нашу страну как транзитную и выбыли в страну, куда они планировали", - добавил Испанов.