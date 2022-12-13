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Внесены изменения в правила переноса номера на другого сотового оператора

Просмотров:142 Опубликовано: Сегодня, 18:42
Внесены изменения в правила переноса номера на другого сотового оператора
Фото из открытых источников
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности приказом от 1 декабря 2022 года внес изменения в правила переноса абонентского номера в сетях сотовой связи, сообщает Zakon.kz.

Так, в документе говорится, что для переноса абонентского номера от одного оператора (донора) к другому (реципиент) делается запрос в централизованную базу данных абонентских номеров (ЦБДАН).

Перенос абонентского номера осуществляется при наличии следующих условий:

- правильность и точность заполнения запроса в ЦБДАН реципиентом на перенос абонентского номера в сетях сотовой связи;
- достоверность персональных данных абонента, в частности, ИИН и БИН, для иностранцев – даты окончания документа, удостоверяющего личность;
- если с момента последнего переноса прошло не менее 60 календарных дней, за исключением случаев ошибочных переносов;
- отсутствие активных заявок на перенос абонентского номера;
- отсутствие задолженности на момент проверки донором по договору об оказании услуг связи, заключенному с донором, у абонентов с кредитным порядком расчетов;
- отсутствие задолженности за услуги роуминга у абонентов с авансовым порядком расчетов на момент проверки;
- отсутствие у абонента обязательств по договору по приобретенным абонентским устройствам для переносимых абонентских номеров.

Указывается, что запрос в ЦБДАН на перенос абонентского номера содержит следующие сведения:

для физических лиц (за исключением иностранцев):

- абонентский номер;
- ИИН;

для иностранцев, не имеющих ИИН:

- абонентский номер;
- номер и дата окончания действия документа, удостоверяющего личность;

для юридических лиц:

- абонентский номер или перечень абонентских номеров;
- БИН юридического лица;
- указание о выборе полного или частичного переноса абонентских номеров.

При этом выбор полного переноса абонентского номера предусматривает перенос всех абонентских номеров, имеющихся у абонента в перечне абонентских номеров. Если по одному из абонентских номеров будет отказ в переносе, то запрос будет считаться отклоненным полностью по всем абонентским номерам, отраженным в перечне.


Источник: zakon.kz
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