Внесены изменения в правила переноса номера на другого сотового оператора

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности приказом от 1 декабря 2022 года внес изменения в правила переноса абонентского номера в сетях сотовой связи, сообщает Zakon.kz.



Так, в документе говорится, что для переноса абонентского номера от одного оператора (донора) к другому (реципиент) делается запрос в централизованную базу данных абонентских номеров (ЦБДАН).



Перенос абонентского номера осуществляется при наличии следующих условий:



- правильность и точность заполнения запроса в ЦБДАН реципиентом на перенос абонентского номера в сетях сотовой связи;

- достоверность персональных данных абонента, в частности, ИИН и БИН, для иностранцев – даты окончания документа, удостоверяющего личность;

- если с момента последнего переноса прошло не менее 60 календарных дней, за исключением случаев ошибочных переносов;

- отсутствие активных заявок на перенос абонентского номера;

- отсутствие задолженности на момент проверки донором по договору об оказании услуг связи, заключенному с донором, у абонентов с кредитным порядком расчетов;

- отсутствие задолженности за услуги роуминга у абонентов с авансовым порядком расчетов на момент проверки;

- отсутствие у абонента обязательств по договору по приобретенным абонентским устройствам для переносимых абонентских номеров.



Указывается, что запрос в ЦБДАН на перенос абонентского номера содержит следующие сведения:



для физических лиц (за исключением иностранцев):



- абонентский номер;

- ИИН;



для иностранцев, не имеющих ИИН:



- абонентский номер;

- номер и дата окончания действия документа, удостоверяющего личность;



для юридических лиц:



- абонентский номер или перечень абонентских номеров;

- БИН юридического лица;

- указание о выборе полного или частичного переноса абонентских номеров.



При этом выбор полного переноса абонентского номера предусматривает перенос всех абонентских номеров, имеющихся у абонента в перечне абонентских номеров. Если по одному из абонентских номеров будет отказ в переносе, то запрос будет считаться отклоненным полностью по всем абонентским номерам, отраженным в перечне.