Неработающий аким два года получал зарплату

Аким села Жанадария Кызылординской области два года незаконно получал зарплату. Даже нескольким его подчиненным платили за нерабочие дни, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на «31 канал».
Таким образом аким и сотрудники акимата нанесли государству ущерб в размере 2 млн тенге. Примечательно, что за такое нарушение никто из них не был привлечен к ответственности, потому что представители компетентного органа не нашли в действиях акима признаков преступления.
А глава села свалил всю вину на своего бухгалтера. Этот вопрос обсуждался на этическом совете, и было решено, что аким, допустивший превышение зарплаты, уйдет с поста.
«Аким, вместо того, чтобы не допускать нарушений закона, сказал, что отдал ЭЦП бухгалтеру. Он сказал, что сам этого не делал. А предоставление ЭЦП другому лицу также является нарушением», ― отметил глава департамента агентства РК по делам государственной службы по Кызылординской области Галым Турсынбаев.
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