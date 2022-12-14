ОПГ держала в страхе бизнесменов Алматы: АФМ озвучило подробности по делу Коспаева

ОПГ держала в страхе бизнесменов Алматы. В АФМ озвучили подробности по делу Коспаева, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Агентством по финансовому мониторингу в отношении подозреваемых в рейдерстве Коспаева и его доверенных лиц зарегистрировано досудебное расследование по факту создания и участия в организованной преступной группе.



"ОПГ состояла из 11 участников, где пятеро уже арестованы, а шестеро, в том числе организатор Елдос Коспаев, объявлены в розыск. Напомним, что преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей города Алматы. Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом", - говорится в распространенном сообщении Агентства по финансовому мониторингу.



Сообщается, что 4 марта 2019 года в Алматы Коспаев вместе со своими сообщниками вынудил владельцев ТОО Profit Trade Ltd, вложивших в развитие бизнеса 160 миллионов тенге, передать 40 процентов своей доли Имашеву - активному члену ОПГ.



"Отстранив прежних руководителей от управления, члены ОПГ путем подделки документов завладели оставшимися 35 процентами доли. Компания занималась оптовой реализацией алкогольной продукции и приносила стабильный доход.

В другом случае 30 июля 2020 года преступная группа Коспаева под угрозой жизни принудила собственника ТОО Azovita Aktay и ТОО Azovita Atyray, инвестировавшего в свой бизнес свыше 400 миллионов тенге, безвозмездно передать им 100-процентную долю уставного капитала предприятий", - говорится в сообщении АФМ.



Сообщается, что, получив контроль над вышеуказанным компаниями, ОПГ во главе с Коспаевым начала использовать их в преступной деятельности по незаконной реализации алкогольной продукции в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской областях, а также в Алматы.



"Чувствуя свою безнаказанность, Коспаев и члены созданной им ОПГ продолжали захватывать прибыльные предприятия. В июле 2021 года ОПГ силой завладела зоной отдыха на Капшагайском водохранилище стоимостью два миллиона долларов, принадлежащей ТОО Kapchagai Marina Сlub.



Наряду с этим Коспаев через своих доверенных лиц - членов ОПГ владел 75 процентами доли в ТОО AV-Construction, осуществляющем строительство жилого комплекса "Есентай Сити" в одном из престижнейших районов Алматы. Оставшиеся 25 процентов принадлежали известному предпринимателю Абдыгаппарову, который еще в 2016 году от имени ТОО приобрел участок площадью 31 гектар под строительство ЖК", - говорится в сообщении пресс-службы АФМ.



"В целях личного обогащения Коспаев и его сообщники совершали хищения имущества ТОО путем оформления квартир и коммерческих помещений на своих родственников. С октября 2018 года Коспаев и члены ОПГ Бабаев, Абижанов, Танашев, Кудряшова и другие лица присвоили три земельных участка, 20 офисных помещений и 113 квартир".



По официальным данным, причинен ущерб на сумму 4,6 миллиарда тенге. "Коспаев во избежание возможных претензий от совладельца Абдыгаппарова, связанных с хищением имущества компании, решил завладеть его 25-процентной долей, оформленной на мать - Джунусбекову С.



Задержание и последующий арест Абдыгаппарова послужили для членов ОПГ инструментами давления на его пожилую мать - Джунусбекову С., которой обещали помочь ее сыну в обмен на долю в ТОО AV-Construction. Не выдержав натиска со стороны членов ОПГ и боясь за своего сына, Джунусбекова безвозмездно передала свою долю в компании", - говорится в сообщении АФМ.



По официальным данным, в рамках расследования наложен арест на имущество ОПГ, добытое преступным путем, – это 133 объекта недвижимости, 11 земельных участков, 35 машин премиум-класса и 9 миллионов долларов наличными.



"Кроме того, в Алматинской области Коспаев без каких-либо документов построил роскошный загородный дом с бассейном, тренажерным залом. Там же разводил породистых лошадей, содержал целый зоопарк из диких животных – это львы, медведи.



Дополнительно сообщаем, что в органы внутренних дел передан материал по факту неоднократного изнасилования членами ОПГ сотрудницы этого дома, имевшего место в период с 2018 по 2021 год", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.



Досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ, продолжается.