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Названы причины резкого роста цен на продукты и сотовую связь в Казахстане

Просмотров:175 Опубликовано: Сегодня, 20:33
Названы причины резкого роста цен на продукты и сотовую связь в Казахстане
Иллюстративное фото
Первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Рустам Ахметов рассказал о работе госоргана по стабилизации цен на продукты, сотовую связь и такси, передает Tengrinews.kz.

Говоря о резком росте цен на продукты в 2022 году, Ахметов пояснил, что основное увеличение стоимости произошло именно по тем товарным позициям, которые значительно зависят от импорта. Из 19 позиций социально значимых товаров потребления - девять импортозависимы.

Представитель агентства пояснил, что Казахстан как часть мирового рынка так или иначе зависит от мирового ценообразования, где в текущем году, по данным ФАО, также наблюдалось удорожание цен на 35 процентов. Это привело к росту цен на социально значимые продовольственные товары и в Казахстане.

Он привел в пример сахар, импорт которого составляет 58 процентов. При этом четыре действующих завода также в значительной степени зависят от поставок сахарного тростника. В результате из-за ограничений вывоза сахара в соседних странах, по словам Ахметова, стоимость сахара в Казахстане резко поднялась.

"К тому же данные четыре завода сильно закредитованы. У них не хватает оборотных средств. Единственный поставщик, который снабдил их кредитными средствами, сейчас занимает 90 процентов оптового рынка реализации сахара и является крупным монополистом, который продает сахар другим посредникам и торговым сетям. Мы проводили расследования по его влиянию на стоимость, где обнаружено завышенное ценообразование. По данному вопросу будем принимать меры реагирования", - пояснил чиновник.

Говоря о сотовых операторах, представитель агентства пояснил, что данный рынок необходимо демонополизировать. Во-первых, следует выделить из состава инфраструктурного оператора "Казахтелеком" субъектов смежных рынков - сотовых операторов. Во-вторых, ввести новых игроков через изъятие неэффективно используемого радиочастотного спектра с последующей реализацией государственного ресурса через конкурс-аукцион.

"Раньше, когда было четыре оператора, у казахстанцев был выбор тарифов. Сейчас же, когда есть две компании и выбор людей ограничен, данную тенденцию необходимо изменить", - пояснил спикер.


Источник: tengrinews.kz
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