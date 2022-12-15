Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 15 Декабря
+5...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 468.52 KZT
  • €1 = 499.49 KZT
  • 1 RUB = 7.4 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Для солдат-срочников объявят "кредитные каникулы"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:26
Для солдат-срочников объявят "кредитные каникулы"
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Для солдат срочной службы объявляются "кредитные каникулы". Об этом сообщили в Министерстве обороны Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Министерство обороны и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подписали меморандум.

Документ скрепили подписями министр обороны Руслан Жаксылыков и председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

Сообщается, что инициатива дает возможность военнослужащим срочной службы забыть о своих кредитах на период прохождения ими воинской службы.

"Отсрочки платежей по кредитам предполагается "заморозить" по всем денежным займам солдат со всеми банками и микрофинансовыми организациями", - говорится в сообщении.

По официальным данным, для реализации отсрочки разработан специальный алгоритм взаимодействия Минобороны с Агентством и финансовыми организациями.

"Собранные в ходе призывной кампании сведения о банковских займах и микрокредитах будущих защитников Родины будут направлены в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. На основании этих данных кредиторы проработают вопросы предоставления отсрочки платежей по основному долгу, вознаграждению и приостановлению всех форм взыскания задолженности", - проинформировали в Минобороны.

Также в период отсрочки платежей кредитор прекращает подачу судебных исков, обращение к нотариусу по взысканию задолженности, реализацию жилища, выселение семьи заемщика.

"По состоявшимся судебным актам также приостанавливаются все формы взыскания задолженности. В целом меморандум направлен на своевременную защиту законных интересов потребителей финансовых услуг. Он также будет способствовать снятию социального напряжения, связанного с невозможностью выполнять обязательства по займам и микрокредитам военнослужащим срочной службы в период прохождения воинской службы", - заключили в ведомстве.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика