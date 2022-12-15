Для солдат-срочников объявят "кредитные каникулы"

Для солдат срочной службы объявляются "кредитные каникулы". Об этом сообщили в Министерстве обороны Казахстана, передает Tengrinews.kz.



Министерство обороны и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подписали меморандум.



Документ скрепили подписями министр обороны Руслан Жаксылыков и председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.



Сообщается, что инициатива дает возможность военнослужащим срочной службы забыть о своих кредитах на период прохождения ими воинской службы.



"Отсрочки платежей по кредитам предполагается "заморозить" по всем денежным займам солдат со всеми банками и микрофинансовыми организациями", - говорится в сообщении.



По официальным данным, для реализации отсрочки разработан специальный алгоритм взаимодействия Минобороны с Агентством и финансовыми организациями.



"Собранные в ходе призывной кампании сведения о банковских займах и микрокредитах будущих защитников Родины будут направлены в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. На основании этих данных кредиторы проработают вопросы предоставления отсрочки платежей по основному долгу, вознаграждению и приостановлению всех форм взыскания задолженности", - проинформировали в Минобороны.



Также в период отсрочки платежей кредитор прекращает подачу судебных исков, обращение к нотариусу по взысканию задолженности, реализацию жилища, выселение семьи заемщика.



"По состоявшимся судебным актам также приостанавливаются все формы взыскания задолженности. В целом меморандум направлен на своевременную защиту законных интересов потребителей финансовых услуг. Он также будет способствовать снятию социального напряжения, связанного с невозможностью выполнять обязательства по займам и микрокредитам военнослужащим срочной службы в период прохождения воинской службы", - заключили в ведомстве.