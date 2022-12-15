Причину легализации праворульных авто объяснили в МВД

Причину легализации праворульных автомобилей озвучил исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам Султанбаева, решение о легализации праворульных авто было принято для того, чтобы "помочь и пойти навстречу населению страны". Поскольку, как подчеркнул председатель комитета, в стране на сегодняшний день более 20 тысяч автомобилей с правым рулевым управлением.



"В основном праворульные автомобили завезены нашим же населением, которое сегодня не может себе позволить более дорогие автомобили. Скорее всего, они были вынуждены покупать более дешевые, ведь праворульные стоят дешевле, чем леворульные автомобили. Суть самой легализации в чем – как раз таки помочь этой категории лиц. Глава государства пошел навстречу своему народу, который нуждается в этих автомобилях. Многие за счет этих автомобилей кормят свои семьи, таксуют, зарабатывают на жизнь. Здесь такое было принято решение, чтобы пойти навстречу населению и создать им хоть какие-то условия", - прокомментировал Кайсар Султанбаев во время брифинга в СЦК.

