Понятие "средняя скорость" закрепили в национальном стандарте Казахстана

В Казахстане утвердили понятие средней скорости. Стандарт введут в действие с 1 июля 2023 года, сообщает "КазСтандарт".
Ранее в МВД пояснили, что камеры фото- и видеофиксации будут отмечать превышение средней скорости водителями только на загородных трассах. Какими будут штрафы за превышение средней скорости пока неизвестно.
"В национальном стандарте внесено понятие "средняя скорость" – характеристика, равная отношению длины контролируемого участка ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка. После этого появится возможность прописать это понятие в правилах дорожного движения и Административном кодексе", – говорится в сообщении.
Также в стандарте прописали, что камеры фото- и видеофиксации должны распознавать:
-проезд без совершения административного правонарушения; -нарушение установленного скоростного режима: превышение установленной скорости движения; управление велосипедами, мопедами, тракторами и самоходными машинами, а также иными транспортными средствами, скорость которых по технической характеристике или их состоянию менее 40 км/ч; -нарушение установленных правил стоянки или остановки транспортных средств; несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части автомобильной дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств; -движение по обочине (движение транспортного средства без перестроения); -движение транспортного средства по тротуарам, пешеходным переходам, велосипедным полосам движения; -движение по полосе для маршрутных транспортных средств (в попутном направлении) или остановка на указанной полосе; -выезд на полосу встречного движения; -выезд на трамвайные пути встречного направления; -движение во встречном направлении по автомобильной дороге с односторонним движением; -разворот, поворот налево, движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены; -нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки (за исключением вышеназванных случаев); -проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе на регулируемом пешеходном переходе, выезд на железнодорожный -переезд при запрещающем сигнале светофора; -невыполнение требования об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора; -выезд на перекресток или пересечение проезжей части автомобильной дороги в случае возникновения затора с фактом дорожно-транспортного происшествия; -невыполнение требования уступить дорогу пешеходам с фактом дорожно-транспортного происшествия.
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