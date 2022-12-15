Понятие "средняя скорость" закрепили в национальном стандарте Казахстана

Стандарт введут в действие с 1 июля 2023 года.



В Казахстане утвердили понятие средней скорости. Стандарт введут в действие с 1 июля 2023 года, сообщает "КазСтандарт".



Ранее в МВД пояснили, что камеры фото- и видеофиксации будут отмечать превышение средней скорости водителями только на загородных трассах. Какими будут штрафы за превышение средней скорости пока неизвестно.



"В национальном стандарте внесено понятие "средняя скорость" – характеристика, равная отношению длины контролируемого участка ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка. После этого появится возможность прописать это понятие в правилах дорожного движения и Административном кодексе", – говорится в сообщении.



Также в стандарте прописали, что камеры фото- и видеофиксации должны распознавать:



-проезд без совершения административного правонарушения;

-нарушение установленного скоростного режима: превышение установленной скорости движения; управление велосипедами, мопедами, тракторами и самоходными машинами, а также иными транспортными средствами, скорость которых по технической характеристике или их состоянию менее 40 км/ч;

-нарушение установленных правил стоянки или остановки транспортных средств; несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части автомобильной дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств;

-движение по обочине (движение транспортного средства без перестроения);

-движение транспортного средства по тротуарам, пешеходным переходам, велосипедным полосам движения;

-движение по полосе для маршрутных транспортных средств (в попутном направлении) или остановка на указанной полосе;

-выезд на полосу встречного движения;

-выезд на трамвайные пути встречного направления;

-движение во встречном направлении по автомобильной дороге с односторонним движением;

-разворот, поворот налево, движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены;

-нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки (за исключением вышеназванных случаев);

-проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе на регулируемом пешеходном переходе, выезд на железнодорожный -переезд при запрещающем сигнале светофора;

-невыполнение требования об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора;

-выезд на перекресток или пересечение проезжей части автомобильной дороги в случае возникновения затора с фактом дорожно-транспортного происшествия;

-невыполнение требования уступить дорогу пешеходам с фактом дорожно-транспортного происшествия.