Акиматы должны ликвидировать все несанкционированные свалки - Смаилов

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил все несанкционированные свалки до 1 июня 2023 года и ускорить работы по приведению полигонов в соответствие с экологическими и санитарными нормами, передает BaigeNews.kz.



По его словам, из числа действующих полигонов только порядка 630 (21%) соответствуют экологическим и санитарным нормам. Он добавил, что ежегодный объем образования бытовых отходов составляет 4-4,5 миллиона тонн, однако местные исполнительные органы ненадлежащим образом организовывают системы их сбора.



"Данная тенденция приводит к повсеместному образованию стихийных свалок, на ликвидацию которых затрачиваются бюджетные средства. В частности, инфраструктура для переработки строительных отходов организована только в Костанайской области и в столице. В оставшихся регионах она отсутствует", - сказал Алихан Смаилов.



Глава правительства отметил необходимость стимулировать переработку всех видов отходов, ускорить разработку типовых проектов полигонов для населенных пунктов с численностью от 5 000 до 10 000 человек, а также предусмотреть норму по обороту строительных отходов в рамках нового Градостроительного кодекса.



Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев доложил, что доля переработки твердых бытовых отходов по республике за третий квартал текущего года составила 24%. Этот показатель ежегодно увеличивается (2020 – 18%, 2021 – 21%) и должен достичь более 30% к 2025 году.



По его словам, на сегодня в стране действует 3005 полигонов ТБО, при этом планируется строительство еще 20 полигонов в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях. Раздельный сбор мусора на разных этапах внедрен в 142, а сортировка – в 101 населенном пункте.