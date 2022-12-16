Марихуану вместо заказанной обуви получила в посылке жительница Абайской области

Жительница Абайской области, обнаружившая в посылке вместо обуви странное вещество, помогла полицейским поймать настоящего получателя наркотика, передает Liter.kz со ссылкой на Рolisia.kz.
Открыв коробку, принесенную курьером 2 декабря, 59-летняя женщина обнаружила там зеленое вещество со странным запахом. Она незамедлительно сообщила об этом в полицию.
Стражи порядка, прибыв по адресу, выяснили, что чуть позже с ней связался получатель коробки и пояснил, что курьер перепутал посылки и доставил ему женскую обувь. Женщина договорилась с ним об обмене, а полицейские тем временем устроили засаду. Так, стражам порядка удалось по горячим следам задержать мужчину, которым оказался 34-летний безработный житель райцентра, – рассказали о случившемся позднее в пресс-службе МВД.
При обыске в доме задержанного нашли еще четыре таких же коробки, обмотанные скотчем. Все они были наполнены веществом, которое позднее эксперты классифицировали как марихуану. Всего полицейские изъяли у злоумышленника 72,2 килограмма наркотика.
Сейчас полицейские пытаются установить сообщников задержанного.
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