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Марихуану вместо заказанной обуви получила в посылке жительница Абайской области

Просмотров:196 Опубликовано: Сегодня, 08:35
Марихуану вместо заказанной обуви получила в посылке жительница Абайской области
Фото: polisia.kz
Жительница Абайской области, обнаружившая в посылке вместо обуви странное вещество, помогла полицейским поймать настоящего получателя наркотика, передает Liter.kz со ссылкой на Рolisia.kz.

Открыв коробку, принесенную курьером 2 декабря, 59-летняя женщина обнаружила там зеленое вещество со странным запахом. Она незамедлительно сообщила об этом в полицию.

Стражи порядка, прибыв по адресу, выяснили, что чуть позже с ней связался получатель коробки и пояснил, что курьер перепутал посылки и доставил ему женскую обувь. Женщина договорилась с ним об обмене, а полицейские тем временем устроили засаду. Так, стражам порядка удалось по горячим следам задержать мужчину, которым оказался 34-летний безработный житель райцентра, – рассказали о случившемся позднее в пресс-службе МВД.

При обыске в доме задержанного нашли еще четыре таких же коробки, обмотанные скотчем. Все они были наполнены веществом, которое позднее эксперты классифицировали как марихуану. Всего полицейские изъяли у злоумышленника 72,2 килограмма наркотика.

Сейчас полицейские пытаются установить сообщников задержанного.


Источник: liter.kz
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