День вывода советских войск из Афганистана хотят сделать праздничным днем в Казахстане

Подготовлено постановление правительства Казахстана, которым вносятся дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.



В частности, перечень праздничных дат предлагается дополнить двумя датами:



День органов по финансовому мониторингу Республики Казахстан – 28 января;

День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан – 15 февраля".



Документ размещен на сайте Открытые НПА до 28 декабря.



Как поясняется, установление профессионального праздника органов по финансовому мониторингу направлено на объединение сотрудников и работников в общую команду, а также на причастность к общему делу, повышению значимости выполняемой работы.



В 1988 году после подписания Женевских соглашений начался вывод советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года его территорию покинули последние колонны частей 40-й армии и все специальные подразделения пограничных войск.



В военном конфликте в Афганистане приняли участие 22 296 казахстанцев. Сейчас в Казахстане проживают более 15 тысяч воинов-интернационалистов.