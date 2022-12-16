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На границе Казахстана и Кыргызстана образовались очереди из авто

Просмотров:106 Опубликовано: Сегодня, 17:31
На границе Казахстана и Кыргызстана образовались очереди из авто
Фото из открытых источников
Алматы. 16 декабря. КазТАГ – На границе Казахстана и Кыргызстана образовались очереди из авто, сообщает пограничная служба комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

«По состоянию на 15.30 16 декабря 2022 г. перед пунктом пропуска «Чон-Капка-автодорожный» на выезд из Кыргызской Республики в Республику Казахстан наблюдается скопление автотранспорта», – говорится в сообщении.

При этом отмечено, что пункты пропуска работают в штатном режиме.

На 15.55 в очереди находились около 25 легковых и 20 грузовых транспортных средств.

«В очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 97 грузовых транспортных средств. Скопление транспортных средств в вышеуказанных пунктах пропуска связано с увеличением количества легковых машин, которые занимаются перевозкой горюче-смазочных материалов», – отмечено в погранслужбе.

Также указывается, что такие ситуации цикличны. Помимо этого, некоторые водители сами создают пробки, пытаясь проехать вне очереди.


Источник: kaztag.kz
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