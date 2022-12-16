Джип сгорел после ДТП с участием трех авто на трассе Уральск - Атырау

На трассе столкнулись Volkswagen Sharan, Jeep и Audi, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой город".Как проинформировали в департаменте полиции ЗКО, сегодня, 16 декабря, на 110-ом километре трассы Уральск - Атырау на территории Акжаикского района столкнулись три автомобиля: Volkswagen Sharan, Jeep и Audi. Как произошло ДТП выясняет следствие. После столкновения сгорел Jeep. Есть пострадавшие.В управлении здравоохранения ЗКО отметили,что в аварии пострадали четыре человека."Женщина 1965 года рождения получила открытый перелом бедра, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму. Еще одна женщина 1974 года рождения получила закрытый перелом бедра, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму. У мужчины такого же возраста рваная рана на лбу. У женщины 1986 года рождения перелом плеча и ушиб грудной клетки. Все диагнозы предварительные", - сообщили в пресс-службе ведомства.Все пострадавшие были доставлены в больницу Акжаикского района.