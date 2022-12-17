Внедрение 5G в Казахстане. Кому это нужно и кто за это заплатит

20 и 21 декабря в Казахстане должны состояться электронные торги по распределению частот среди операторов связи для внедрения сетей стандарта 5G. Казалось бы, победитель аукциона получит много денег и лидерство на рынке. Однако не всё так гладко, как хотелось бы. О том, с какими проблемами могут столкнуться компании и как их решить – в материале Informburo.kz.



Условия торгов



Информация об аукционах размещена на электронной торговой площадке e-auction.gosreestr.kz. Заказчик – Комитет телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Всего ведомство выставило два лота. Согласно документации, цена каждого из них – 1 млрд 761 млн 225 тысяч тенге (примерно 3,8 млн долларов). Плюс такую же сумму нужно внести в качестве гарантийного взноса.



Для участия в торгах организаторы задали четыре основных условия:



1. Компания не должна находиться на стадии ликвидации или банкротства.

2. У неё должна быть сеть коммуникаций связи, охватывающая не менее шести регионов.

3. Компания должна вести бизнес в сфере связи не менее пяти лет и иметь соответствующую государственную лицензию.

4. Участнику торгов нужно предоставить квитанцию об уплате гарантийного взноса.



Победитель каждого из аукционов, согласно условиям конкурсной документации, будет обязан в течение первого года установить 391 базовую станцию 5G в Астане, Алматы и Шымкенте. А в последующие четыре года устанавливать по 784 базовые станции в год в областных центрах и городах республиканского значения. Поскольку аукционов два, то за пять лет в Казахстане по идее должны появиться 7054 базовые станции в диапазоне радиочастот 3600-3800 МГц.



Участвовать в тендере можно как одной компании, так и в составе консорциума.



Международный опыт



Сложности здесь заключаются в общемировой неготовности потребителей к сетям 5G. Опыт внедрения новых стандартов связи показывает, что, во-первых, пользователи не видят разницы в скорости между 4G и 5G. Это следует из данных опроса, проведённого в 2021-м году аудиторской компанией Deloitte на территории Ирландии. Во-вторых, большая часть смартфонов и ноутбуков новый стандарт обмена информацией не поддерживает. Устройства придётся менять.



Как пишут международные аудиторы, во время пандемии, в 2020-м году, когда значительная часть людей работала удалённо, пользователям вполне хватало сетей 4G и 4G+ в домашних условиях. Кроме того, при покупке смартфона клиенты больше всего обращают на ёмкость батареи, объём памяти и качество камеры. Поддержка телефоном 5G на ирландском рынке, например, заняла в числе требований к технике десятое место.



Плюс установка 5G увеличивает затраты операторов мобильной связи. Расходы американских телекоммуникационных гигантов, таких как AT&T, Verizon и T-mobile, на ввод 5G составили 118,4 млрд долларов, писал Bloomberg. Это почти вдвое больше, чем при переходе на 4G. Тогда они потратили на развёртывание сетей 61,8 млрд долларов. Никакой прибыли от 5G операторы при этом пока не получили, констатировало издание.



В то же время, на Западе признали, что новые сети в средней и долгосрочной перспективе свой потенциал ещё раскроют и 4G для удовлетворения потребностей пользователей будет недостаточно. В первую очередь это касается таких историй как "умный дом", интернета вещей и работы с большими данными.



Дела в Казахстане



Согласно информации, предоставленной Informburo.kz Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, в нашей стране работает более 27 тысяч базовых станций стандарта 4G. Большинство из них установлено в городах республиканского и областного значения.



Власти признали, что нынешнего стандарта связи недостаточно для полного охвата и качественного обеспечения услугами мобильного интернета жителей всех городов и сёл государства. Например, только в 1664 из почти 6500 населённых пунктов в Казахстане проведены оптоволоконные линии связи, являющиеся основной транспортной магистралью для подключения 5G.



Более того, как объяснял на форуме Digital Bridge 2022 в Астане главный исполнительный директор Beeline Kazakhstan Евгений Настрадин, строительство мобильных сетей в принципе не закладывается в генеральные планы городов. По его словам, фактически сейчас все новостройки Астаны сдаются изначально без вышек мобильной связи, поскольку акиматы их не планируют, а жители домов – не хотят.



"Представители компаний ходят по домам и спрашивают у людей: "Можно поставить антенну?". Нам отвечают: "Нет, нет, нет". Потом я прихожу в акимат и спрашиваю по поводу земли. В итоге у нас год уходит на то, чтобы построить отдельно стоящую конструкцию. Из них на закупку оборудования, доставку и монтаж я трачу только три месяца. А девять месяцев съедает беготня по органам в стиле "электричество дай, купи, продай, согласуй". Но мы это делаем, будем делать, и пользователи за это платят", – отметил Евгений Настрадин.



Главный исполнительный директор Kcell Асхат Узбеков слова коллеги на форуме подтверждал. С оптоволокном в Казахстане действительно всё печально. У нас коэффициент покрытия не превышает 30-40%. Для достижения скоростей 5G придётся строить кабельные магистрали, убеждён глава оператора связи.



Каким будет покрытие 5G в Казахстане на первом этапе



Тем не менее, у властей планы оптимистичные. Внедрение технологии 5G, по их мнению, позволит эффективнее развивать интернет вещей, концепцию умных городов и сервисы как для государства, так и бизнеса, что существенно ускорит темп цифровизации в стране.



Сетями 5G до 2027 года планируется покрыть до 75% городов республиканского и до 60% городов областного значения при условии исполнения обязательств победителем конкурса.



До сельской местности сеть нового поколения, скорее всего, в ближайшее время не дойдёт. По крайней мере, ни в конкурсной документации, ни в ответе министерства об этом централизованно не говорится. В то же время операторы смогут и в районных центрах, и в посёлках, и в сёлах разместить базовые станции 5G, если такая потребность возникнет у потребителей в лице физических лиц или предприятий. Годовые платежи за использование радиочастот связи власти обещали уменьшить на 90% для компаний, которые исполняют обязательство по развитию сетей широкополосного доступа, пояснили Informburo в Минцифры.



Конечно, пока план внедрения 5G по объёмам охвата уступает сетям 4G. Но, как минимум от сетей 3G и медных кабелей Казахстан к 2027-му году откажется, заявлял глава ведомства Багдат Мусин. В министерстве также думают о том, как стимулировать мобильных операторов строить оптоволоконные магистрали, и какие-то проекты в этом направлении уже реализуют.



Основные проблемы



В контексте развития сетей 5G, помимо оптоволокна, сложности есть в регуляторной политике и понимании. Республика не до конца ещё раскрыла потенциал 4G, а технический прогресс заставляет её входить уже в новую эру.



По словам Евгения Настрадина, купить оборудование у поставщиков 5G и установить его на любой локации для оператора связи – стандартная работа, которой Beeline занимается много лет. Но дальше возникает вопрос к потребителям – как и в каких случаях всё это будет использоваться. Массовое использование 5G в Казахстане, заявлял он, невозможно без изменений в регулировании, поскольку установка антенн потребует их монтажа чуть ли не каждые 100 метров.



Доводы коллеги подтвердил главный исполнительный директор Tele2 Сергей Коньков. При массовом строительстве базовых станций есть накопленные проблемы. Основные из них – это радиофобия и сложности в согласовании строительства базовых станций.



"Если мы говорим о разворачивании [сетей] после 700-го диапазона (3700 МГц – Прим. Ред.) и получения обязательств по ковровому покрытию, то мы, приняв все обязательства и закупив оборудование, столкнёмся с огромным количеством проблем в процессе строительства. Сейчас законодательство по легализации базовых станций, получение разрешения на строительство – тяжёлое. Нам на каждом этапе могут отказать, либо заставить впоследствии убрать станцию", – констатировал Сергей Коньков.



В качестве примера он привёл ситуацию, когда один из жильцов по каким-то конспирологическим причинам, боясь негативного влияния радиоволн, потребовал убрать антенну. Оператор вынужден подчиниться, а остальные жильцы дома остались без связи, пожаловались властям и компании выписали штраф. Сделать с этим, утверждал Коньков, ничего нельзя.



При массовом внедрении сетей пятого поколения с установкой базовых станций таких проблем будет много, уверен руководитель Tele2. Так что для массового использования 5G, с точки зрения Конькова, надо лучше развить сеть оптоволоконных магистралей, доработать регуляторную политику и решить вопросы с распределением радиочастот.



Использование 5G сейчас



Для того чтобы понять сферы применения сетей нового поколения, надо пояснить их главные особенности. В первую очередь, говорил Евгений Настрадин, – это маленькая задержка сигнала, высокая скорость обработки /передачи данных, и огромное количество девайсов, подключенных к антенне или полигону в пересчёте на один квадратный километр.



В массовом сегменте применение 5G, по его мнению, пока неактуально. Пользователь, как и говорится в ирландском исследовании Deloitte, в смартфоне не заметит разницы между 4G и 5G. А вот в сегменте B2B, то есть для бизнеса, это может стать хорошей возможностью для развития.



"Я вижу в первую очередь применение 5G в сегменте B2B – полигоны, майнинг, нефтегазовый сектор, где огромное количество движущихся девайсов, от которых надо собирать данные, хранить их где-то, создавать модели на основе полученной информации и давать подсказки владельцам бизнесов, которые могут привести к будущим потенциальным эффектам", – уточнил Настрадин.



Асхат Узбеков также придерживался мнения, что о ковровом покрытии сетями 5G пока речи не идёт. Но вот если станции устанавливать в местах массового скопления людей – аэропортах, торговых центрах, на железнодорожных вокзалах, стадионах, то пользователи почувствуют разницу. Он признал, что сейчас во время массовых мероприятий качество сигнала действительно падает. Но это если говорить о массовом сегменте.



Общество не понимает, для чего это всё



С точки зрения экономики же для мобильных операторов был бы актуален формат частной сети 5G.



Главный исполнительный директор Kcell пояснил, что такие проекты уже реализованы в Таиланде, Саудовской Аравии и Китае. Казахстану вполне можно перенять опыт этих стран. Для коврового же покрытия, уверен топ-менеджер, и власти, и общество должны понимать, зачем эти сети нужны.



"Как гражданину Казахстана мне бы очень хотелось, чтобы сигнал 5G появился как можно скорее. Когда 4G внедряли, так получилось, что произошло развитие и электронной коммерции, и мобильного банкинга. Общество сейчас хочет поставить 5G, но не понимает, для чего", – заключил Асхат Узбеков.



В перспективе технологии 5G также можно будет использовать для облачных вычислений в том плане, что данные смартфонов будут храниться в "облаке", условно как на дисках Google, Yandex, Mail.ru, iCloud. Это позволит оптимизировать процессорную ёмкость смартфонов, используемых людьми, убеждён Сергей Коньков, и повысить их энергоэффективность. Сейчас же телефоны приходится из-за больших нагрузок заряжать два раза в день.



А благодаря высокой скорости обмена данными, свойственной сетям 5G, большой объём информации не потребуется хранить в памяти телефона. Находясь в "облаке", фотографии, видео и куча всего остального, будут и так всё время под рукой. Однако во всём должны быть заинтересованы все стороны, занимающиеся технологией 5G, в том числе производители девайсов, заключил топ-менеджер Tele2.



От массового развития 5G ни один из крупных операторов мобильной связи не отказался, но все указанные проблемы надо решать, убеждены представители бизнеса.