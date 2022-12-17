Машины, купленные по страховке, легализации не подлежат

Как рассказал начальник Управления регистрации и цифровизации КАП МВД РК Алибек Кенеспаев, запись водителя в страховом полисе не является основанием для постановки автомобиля на учёт.



Для того чтобы легализовать машину, у её владельца на руках должен быть договор купли-продажи или генеральная доверенность. Оформить их нужно будет, договорившись с номинальным владельцем авто по техпаспорту (СРТС) или ПТС, пишут kolesa.kz



По словам Кенеспаева, в стране планируется легализовать праворульные машины. И даже возрастные автомобили, не соответствующие экоклассу Евро-4 и ряду других требований, установленных приказом МИИР РК № 342.



«Для этого мы, скорее всего, изменим закон «О дорожном движении». Постановление, возможно, подкорректируют. Его пока и вывесили на обсуждение», — пояснил начальник управления.



Как и когда закон скорректируют, Кенеспаев не уточнил. И если честно, не совсем понятно, успеют ли это сделать вообще, учитывая, что постановление правительства о легализации планировали опубликовать до Нового года, то есть в течение ближайших двух недель, и с 1 января 2023-го уже начать ставить иностранные машины на учёт. А закон поменять — дело явно не однодневное!



По поводу праворулек глава управления регистрации пояснил, что в стране сегодня катается более 20 тысяч таких авто. Многие из них были завезены казахстанцами, которые не могут себе позволить более дорогие машины. А суть легализации — помочь нуждающемуся населению, которое на них таксует, работает и т. д. Так что законы менять необходимо.



Представители КАП МВД РК также рассказали, что на одного человека разрешат легализовать сколько угодно авто. Ограничений по количеству не предусмотрено. При этом одно из важных требований — машина должна быть технически исправной. Но это не означает, что сломанному автомобилю навсегда откажут в регистрации. Его владельцу нужно будет машину починить и снова подать документы на легализацию.



И наконец, один из самых важных, на наш взгляд, моментов: легализация продлится полгода!



«Те, кто не пройдёт легализацию, должны вывезти авто за пределы страны или разобрать по запчастям и продать, другого выхода я не вижу», — пояснил исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев.



Владельцев авто, не зарегистрированных в РК в установленном порядке, после завершения срока, отведённого на легализацию, начнут штрафовать. На первый раз — на 10 МРП, а при повторном задержании — на 20 МРП или лишать прав на один год.