Казахстан проголосовал против резолюции ООН о действиях России в Крыму

Генассамблея ООН 15 декабря приняла резолюцию «О ситуации с правами человека во временно оккупированных Автономной республике Крым и городе Севастополе, Украина», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Ulysmedia.kz.
В поддержку документа проголосовали 82 страны-участницы международной организации. Против были 14 государств, в том числе Казахстан, Россия, Беларусь, Зимбабве, Иран, Китай, Северная Корея и Сирия. Еще 80 стран воздержались.
Кроме положений, которые содержались в предыдущие годы в аналогичных резолюциях о ситуации с правами человека на аннексированном Россией полуострове, в принятом документе осуждается использование РФ Крыма с целью агрессии против Украины и поддержки попытки незаконной аннексии Херсонской и Запорожской областей. Резолюция обвиняет Россию в «разжигании ненависти к Украине и украинцам, а также распространении дезинформации, оправдывающей агрессию РФ против Украины».
Генассамблея ООН считает недопустимой «новую беспрецедентную волну произвольных задержаний в Крыму, насильственные перемещения в Крым и из Крыма», насильственные исчезновения, а также «так называемые процедуры фильтрации, в том числе перемещённых лиц». Резолюция «требует, чтобы Россия немедленно прекратила свою агрессию против Украины и безоговорочно вывела все свои ВС с территории Украины в пределах ее международно признанных границ».
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