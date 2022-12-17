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Казахстан проголосовал против резолюции ООН о действиях России в Крыму

Просмотров:383 Опубликовано: Сегодня, 17:03
Казахстан проголосовал против резолюции ООН о действиях России в Крыму
Фото: Reuters
Генассамблея ООН 15 декабря приняла резолюцию «О ситуации с правами человека во временно оккупированных Автономной республике Крым и городе Севастополе, Украина», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Ulysmedia.kz.

В поддержку документа проголосовали 82 страны-участницы международной организации. Против были 14 государств, в том числе Казахстан, Россия, Беларусь, Зимбабве, Иран, Китай, Северная Корея и Сирия. Еще 80 стран воздержались.

Кроме положений, которые содержались в предыдущие годы в аналогичных резолюциях о ситуации с правами человека на аннексированном Россией полуострове, в принятом документе осуждается использование РФ Крыма с целью агрессии против Украины и поддержки попытки незаконной аннексии Херсонской и Запорожской областей. Резолюция обвиняет Россию в «разжигании ненависти к Украине и украинцам, а также распространении дезинформации, оправдывающей агрессию РФ против Украины».

Генассамблея ООН считает недопустимой «новую беспрецедентную волну произвольных задержаний в Крыму, насильственные перемещения в Крым и из Крыма», насильственные исчезновения, а также «так называемые процедуры фильтрации, в том числе перемещённых лиц». Резолюция «требует, чтобы Россия немедленно прекратила свою агрессию против Украины и безоговорочно вывела все свои ВС с территории Украины в пределах ее международно признанных границ».


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 19:56
Против были 14 государств, в том числе Казахстан.

Вчера!,день Узенских декабристов прошёл спокойно, приближается ЕЩЁ!, одна годовщина 6 января...
Нужно голосовать "правильно", что бы было кому спасать , новый Казахстан"...

Все мы ходим под богом.
 
 

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