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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

На два года хотят призвать офицеров запаса, не прошедших воинскую службу

Просмотров:296 Опубликовано: Сегодня, 18:41
На два года хотят призвать офицеров запаса, не прошедших воинскую службу
Фото из открытых источников
В Казахстане в 2023 году планируют призвать на воинскую службу офицеров запаса из числа тех, кто годен к службе, но не прошел ее. Проект постановления правительства опубликован на сайте Открытых НПА, передает Tengrinews.kz.

"Призвать в установленном законодательством порядке в 2023 году на воинскую службу сроком на 24 месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава в количестве согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в документе.

Всего согласно документу, призыв коснется 345 офицеров:

- Вооруженные Силы Республики Казахстан - 260,
- Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - 60,
- Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан - 16,
- Национальная гвардия Республики Казахстан - 9.

Проект будет находиться на публичном обсуждении до 27 декабря 2022 года.
Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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User_181 (Посетители) Сегодня, 19:51
Cлужбу в армии необходимо всем пройти.

Чем больше специалистов, тем лучше
 
 

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