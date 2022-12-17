На два года хотят призвать офицеров запаса, не прошедших воинскую службу

В Казахстане в 2023 году планируют призвать на воинскую службу офицеров запаса из числа тех, кто годен к службе, но не прошел ее. Проект постановления правительства опубликован на сайте Открытых НПА, передает Tengrinews.kz.



"Призвать в установленном законодательством порядке в 2023 году на воинскую службу сроком на 24 месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава в количестве согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в документе.



Всего согласно документу, призыв коснется 345 офицеров:



- Вооруженные Силы Республики Казахстан - 260,

- Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - 60,

- Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан - 16,

- Национальная гвардия Республики Казахстан - 9.



Проект будет находиться на публичном обсуждении до 27 декабря 2022 года.

Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.