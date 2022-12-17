Автомобиль с детьми и тренером попал в смертельное ДТП в Актобе

В Актобе в ДТП попал автомобиль, в котором ехали дети с тренером, один ребенок погиб, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Сообщается, что сегодня на 68-м километре автодороги Актобе - Болгарка - Шубаркудук произошло опрокидывание автомашины Toyota Estima под управлением 32-летнего жителя Темирского района.



В салоне находилось 11 человек, в том числе девять детей 2010-2011 года рождения, ехавшие из села Шубаркудук в Актобе на соревнования по волейболу.



В результате ДТП один ребенок погиб на месте, остальные 8 детей доставлены в ОДКБ города Актобе.



"Уважаемые граждане, в соответствии с приказом МИИР РК перед выполнением перевозок детей не позднее 3 суток до назначенного срока необходимо представить заявку для обеспечения их сопровождения сотрудниками полиции", - сказал заместитель начальника УМПС ДП Актюбинской области Айдос Кулжанов.