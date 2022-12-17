Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 17 Декабря
+6...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 468.56 KZT
  • €1 = 497.56 KZT
  • 1 RUB = 7.3 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Автомобиль с детьми и тренером попал в смертельное ДТП в Актобе

Просмотров:149 Опубликовано: Сегодня, 19:24
Автомобиль с детьми и тренером попал в смертельное ДТП в Актобе
Фото: ДП Актюбинской области
В Актобе в ДТП попал автомобиль, в котором ехали дети с тренером, один ребенок погиб, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что сегодня на 68-м километре автодороги Актобе - Болгарка - Шубаркудук произошло опрокидывание автомашины Toyota Estima под управлением 32-летнего жителя Темирского района.

В салоне находилось 11 человек, в том числе девять детей 2010-2011 года рождения, ехавшие из села Шубаркудук в Актобе на соревнования по волейболу.

В результате ДТП один ребенок погиб на месте, остальные 8 детей доставлены в ОДКБ города Актобе.

"Уважаемые граждане, в соответствии с приказом МИИР РК перед выполнением перевозок детей не позднее 3 суток до назначенного срока необходимо представить заявку для обеспечения их сопровождения сотрудниками полиции", - сказал заместитель начальника УМПС ДП Актюбинской области Айдос Кулжанов.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика