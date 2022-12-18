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Предельные цены на ряд продуктов решили утвердить на севере Казахстана

Просмотров:115 Опубликовано: Сегодня, 08:49
Предельные цены на ряд продуктов решили утвердить на севере Казахстана
pkzsk.info
На сайте нормативно-правовых актов на обсуждение выставили проект постановления акимата Северо-Казахстанской области "Об утверждении размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары", сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Петропавловск.news. В списке 19 продуктов, но в документе по ограничению цен идет речь только о кефире и твороге.

"Утвердить размер предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары с возможностью его пересмотра не ранее чем через 90 календарных дней: кефир 2,5 процента жирности в мягкой упаковке, литр - 276 тенге; творог 5-9 процентной жирности за один килограмм - 1453 тенге", - говорится в постановлении, подписанном акимом СКО Айдарбеком Сапаровым.

Обсуждение на сайте продлится до 29 декабря 2022 года, свои комментарии может оставить любой гражданин.

Издание отмечает, что жители Северо-Казахстанской области постоянно сетуют на невысокие доходы и растущие цены на продукты, поэтому едва ли положение спасут ограниченные цены на творог и кефир.


Источник: tengrinews.kz
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