Только в трех регионах Казахстана зарплата остается самой высокой в стране

В третьем квартале т.г. казахстанцы в среднем зарабатывали 299,8 тыс. тенге, что на 56,1 тыс. тенге больше, чем год назад, сообщает inbusiness.kz.



По данным аналитического центра Первого кредитного бюро, которые опираются на данные БНС АСПиР РК, темпы инфляции в стране ниже темпов роста доходов. Даже с учетом поправки на инфляцию темпы роста составили 5,8%. Во II квартале казахстанцы в среднем зарабатывали более $700 – это произошло впервые за 7,5 лет.



При этом по информации экспертов, в апреле т.г. каждый шестой наемный работник заработал не более 100 тыс. тенге. Также размер заработной платы зависит и от географии. Например, быстрее всего за последний год оплата труда выросла в Атырауской, Мангистауской и Улытауской областях – регионах, где она и без того была высокая (по республиканским меркам). В южных же областях оплата труда растет темпами ниже среднереспубликанских.



Статистика утверждает, что высшее образование дает материальные преференции. Так, наемные работники с высшим образованием зарабатывают на 84,7% больше тех, у кого его нет. В крупных компаниях наемные работники в апреле зарабатывали на 20,8% больше, чем сотрудники среднего бизнеса, и на 57%, чем работники малого бизнеса.



А вот средний размер оплаты труда одного работника в иностранных компаниях составил 460,7 тыс. тенге – это на 58,3% больше, чем в частном секторе, и в 2 раза выше зарплат на госпредприятиях. В большинстве случаев самую высокую среднюю заработную плату получают работники в возрасте 35-44 лет.



Также заработная плата часто зависит от пола, отмечают эксперты. Так мужчина- руководитель по развитию финансовой или страховой компании получает в 9,3 раз больше коллеги-женщины. А оплата труда директора по персоналу в обрабатывающей промышленности вдвое выше у женщин, чем у мужчин.