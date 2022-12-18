Каких продуктов не хватает Казахстану

Какие факторы влияют на ценообразование и доступность продовольственных товаров в стране.







В начале недели на расширенном заседании правительства глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил недовольство работой кабмина, в том числе и по реализации национального проекта развития агропромышленного комплекса (АПК), передает informburo.kz



Президент подвёл итоги 2022 года для стратегических отраслей и напомнил, что «продовольственная безопасность – это базовое условие прогресса страны в целом, развитие АПК и особенно сельхозпереработки должны быть приоритетом в деятельности правительства и акимов». На заседании отмечалось, что рост цен в 2022 году на продовольствие уже побил все рекорды, достигнув 24%.



Корреспондент Informburo/kz разбиралась в вопросах продовольственной безопасности с доктором экономических наук, главным научным сотрудником Института экономики Комитета науки Министерства науки и высшего образования Айжан Тлеубердиновой.



– Айжан Тохтаровна, президент Казахстана, выступая перед правительством, коснулся некоторых моментов продовольственной безопасности. По вашему мнению, почему это так важно и каковы основные проблемы Казахстана в части самообеспечения продуктами питания?



– Когда говорят о продовольственной безопасности, имеют в виду в первую очередь угрозу голода. Так вот, в Казахстане вопрос о голоде, к счастью, не стоит.



Вопросы начинаются, когда мы говорим о ценах на продовольствие. Под контролем акиматов и правительства находятся цены на социально-значимые продовольственные товары (СЗПТ).



Власти контролируют цены на эти продукты:



мука;

хлеб;

рожки;

яйца;

гречка;

рис;

сахар;

подсолнечное масло;

сливочное масло;

некоторые виды мяса (говядина, курица);

молочные изделия (молоко, кефир, творог);

овощи (картофель, морковь, лук, капуста);

соль.



По основным продуктам питания – муке, хлебу, крупам – у Казахстана высокая самообеспеченность. Их гораздо больше, чем требуется для внутреннего потребления. И у нас есть значительные возможности для экспорта этих продуктов. По зерновой продукции объемы экспорта увеличиваются.



Достаточно высокая обеспеченность в стране и по подсолнечному маслу, молочной продукции. В целом за последние пять лет в республике заметно выросло производство продовольственных товаров, в том числе сливочного масла, мяса, хлеба, хлебобулочных изделий.



Но есть категории товаров, по которым у нас слабая обеспеченность. Прежде всего, речь идёт о сахаре. Слабая обеспеченность отмечается и по сырам, мясу птицы. Слабо развита в Казахстане и глубокая переработка. Это касается прежде всего мяса, молока, продукции плодоовощеводства.



– Действительно, в этом году планировали построить 65 перерабатывающих предприятий, а ввели меньше половины – 31 проект. Сырьё уходит на экспорт, а могли бы в стране создавать добавленную стоимость…



– На фоне непростой ситуации в мире эти вопросы приобретают особую актуальность. Если завтра, не дай бог, что-то очень плохое случится, мы должны быть способны прокормить себя самостоятельно. Я считаю, необходимо перерабатывать то, что выращиваем, и обеспечивать себя в первую очередь. Для этого у Казахстана есть все возможности.



Сейчас много говорят о том, что Казахстан может стать одним из ведущих поставщиков продовольственной продукции на внешние рынки. И это правильно! Поэтому вопросы переработки сельхозпродукции для нас выходят на первый план.



Мы летом мы с коллегами объезжали все регионы страны, беседовали с местными фермерами. И выяснили, что большая часть сельхозпродукции, до 80%, является результатом труда личных подсобных хозяйств.



Продукция, которая поставляется от личных подсобных хозяйств, далеко не всегда высокого качеств. Потому что кто-то из фермеров своевременно вакцинирует скот, даёт качественные корма, витамины. А у другого нет возможности или желания делать это. А ведь молоком от одной инфицированной коровы можно испортить цистерну сырья.



Наконец, производство сырья преимущественно в личных подсобных хозяйствах не позволяет наращивать загрузку перерабатывающих мощностей. Казахстанские перерабатывающие предприятия загружены примерно на 25%.



– Возможно, поэтому бизнес не торопится строить новые перерабатывающие мощности?



– Зоотехники постоянно говорят: чтобы качество животноводческой продукции было высоким, необходимы хорошие корма. Одного подножного корма недостаточно. В затяжной зимний период в северных и центральных регионах страны скот кормят в основном сеном. Раньше специально выращивали ту же люцерну, чтобы улучшать качество кормления животных в зимний период. Сейчас у сельчан такой возможности нет.



Эта проблема упирается в вопрос, который сейчас не менее активно обсуждается, – земельный. Сельчанам не хватает пастбищных земель, негде сажать кормовые растения.



У нас очень много земель сельхозназначения выкупленных. Причём лицами, которые не занимаются сельским хозяйством. С одной стороны, земли простаивают, с другой, у сельчан доступа к земле нет – это же частная собственность. В некоторых случаях фермеры берут в аренду простаивающие земли. Но и здесь всё не так просто. Вопросы об аренде решаются довольно долго – и год, и два.



Или ещё такой момент. Фермер взял в аренду землю. У него было 500 овец, спустя некоторое время их стало пять тысяч. Естественно, того участка земли, что он арендовал, теперь недостаточен. Ему опять надо подавать заявку на расширение арендуемой земли.



Бывает и так, что фермеру дают в аренду участок, на который попасть можно только пройдя через чужой. А это уже чревато штрафом. Очень много таких нюансов по выдаче земельных участков, и все они требуют неотложного решения.



– У Казахстана огромные территории. Как это связано с вопросами продовольственной безопасности?



– Если посмотреть на показатели обеспеченности страны продовольствием, то в целом картина складывается неплохая. Но если анализировать статистику по тому, сколько мы производим, сколько импортируем и экспортируем в разрезе регионов, то ситуация не выглядит однозначной.



Есть в РК регионы, которые обладают высоким экспортным продовольственным потенциалом. Те же Костанайская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Акмолинская области – это известные аграрные регионы. Восточный Казахстан специализируется на животноводстве. Неплохо себя обеспечивают продовольствием Туркестанская, Карагандинская области.



Однако очень низкая продовольственная обеспеченность у Атырауской, Мангистауской, Актюбинской областей. Зато эти регионы обеспечивают страну валютными поступлениями. И власти должны быть заинтересованы, чтобы их поддерживать, выстраивать товарообмен между регионами. Можно, например, наладить поставки сырья в промышленные регионы из тех областей, где это сырьё выращивается в избыточных объёмах.



На мой взгляд, прежде чем вывозить за рубеж какую-либо продукцию, необходимо сначала обеспечить собственную страну, особенно те области, которые не имеют возможностей для развития сельского хозяйства.



И положительные примеры уже есть. Я не так давно ездила в Актау. Там в супермаркетах появились полки с местной продукцией. Им, видимо, поставляется сырьё из Атырауской, Актюбинской областей, а уже на местах перерабатывают.



– Но товарообмен возможен при хороших дорогах и транспорте…



– Да, этот вопрос сразу выявляет другую проблему – инфраструктурную. Наши сельхозпроизводители находятся в районах, удалённых от главных магистралей страны, – республиканских дорог, железнодорожных путей. К тому же, автодороги в сельских регионах относятся к четвёртой технической категории. Это чаще всего грейдерные, грунтовые, без твёрдого покрытия. Когда едешь по такой дороге, то и бензина больше уходит, и авто сильнее изнашивается. Это сказывается на себестоимости продукции.



На Иртыше раньше было развито судоходство, это же самый дешёвый вид транспорта считается. Очень хороший потенциал у Павлодарской области, которая находится на Иртыше. Нужно налаживать мультимодальные поставки, использовать разные виды транспорта. Водный транспорт работает в основном в летний период, но и овощи, фрукты, зерновые выращиваются в это время.



Мы все возмущаемся, что цены на продовольственные товары растут очень быстро. А что делать сельчанину? Он же не может даром отдавать свою продукцию.



В Казахстане резко континентальный климат. На значительной части страны зима длится шесть месяцев, а то и дольше. Во время буранов трассы республиканского значения перекрывают, что уж тут говорить о маленьких районных дорогах?



Вот и получается, что даже качество дорог – это тоже один из факторов, напрямую влияющий на продовольственную безопасность. Расходы сельчан растут, особенно это заметно последние годы.



Рост доллара напрямую касается села. Там тоже покупают запчасти, импортное оборудование, а это всё поставляется в республику за доллары. И фермеры влезают в непомерные долги, чтобы купить технику.



– Ещё одним трендом последних лет стала миграция населения из сёл в города. Насколько эта проблема может оказаться серьёзной с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности?



– Действительно, за последние лет десять доля сельского населения в Казахстане заметно снизилась – с 45 до 41%. Главная причина – крайне низкий уровень благоустройства на селе.



На дворе XXI век, а люди живут на привозной воде. Уголь в дефиците, цены без конца растут на это далеко не экологичное топливо. Что уж тут говорить об интернете в отдалённых населённых пунктах. Не хватает школ и детских садов, нет пунктов здравоохранения. Не хватает специалистов – учителей-предметников, врачей, агротехников, зоотехников.



В советское время были региональные коэффициенты – прибавки к зарплатам. Людям, которые проживали далеко в не в очень комфортных условиях, приплачивали за это. По моему мнению, сельчанам, особенно в отдалённых регионах, тоже пора приплачивать.



Сельскохозяйственный труд – очень тяжёлый, а тут ещё бытовая неустроенность. Это давит вдвойне. Молодёжь не хочет так жить.



К сожалению, в городах молодые люди тоже далеко не всегда хорошо устраиваются, перебиваясь случайными заработками, занимаясь малоквалифицированным трудом, пополняя армию безработных.



Создайте сельчанам достойные условия жизни, и они останутся. Все эти вопросы так или иначе отражаются на продовольственном обеспечении, и решать их надо в комплексе.