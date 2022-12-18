Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 19 Декабря
+8...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 468.56 KZT
  • €1 = 497.56 KZT
  • 1 RUB = 7.3 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Задержан журналист Михаил Козачков

Просмотров:250 Опубликовано: Вчера, 19:37
Задержан журналист Михаил Козачков
Фото из социальных сетей
Журналиста Михаила Козачкова задержало Агентство финансового мониторинга, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что журналист подозревается в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов.

"Коспаев и его сообщники отлично понимали, что отъем компаний у известных предпринимателей вызовет негативный общественный резонанс, и это могло сорвать их преступные замыслы.

Именно поэтому Коспаев воспользовался услугами Козачкова с целью совершения информационных атак на жертв рейдерских захватов.

В свою очередь, Козачков для оказания содействия ОПГ за щедрое вознаграждение привлек своего друга Жансейтова Бурхана, имевшего многолетний опыт работы в правоохранительных органах. Последний за счет своих связей собирал для нужд ОПГ компрометирующую информацию, в том числе для последующего опубликования", - говорится в материале АФМ.

Также в ведомстве заявили, что Жансейтов также помогал Козачкову модерировать его телеграм-канал, а именно создавал общественное мнение путем размещения совместно с другими участниками ОПГ комментариев к публикациям журналиста.

"При этом неугодные комментарии и пользователи удалялись.

На сегодня следствием доказано, что Жансейтов и Козачков за выполнение отведенной им роли получили от активных членов ОПГ 52 миллиона тенге.

Будучи посвященным в преступные планы по рейдерскому захвату доли в проекте "Есентай сити", принадлежащей престарелой Джунусбековой, Козачков опубликовал целый ряд статей, дискредитирующих ее сына - Абдыгаппарова.

При этом журналист грубо нарушал требования закона "О средствах массовой информации", поскольку в отдельных случаях распространял заведомо ложные сведения, а также данные, относящиеся к банковской, семейной и иной охраняемой законом тайне", - говорится в публикации.

Кроме того, в АФМ утверждают, что "в апреле текущего года к общественности обратился предприниматель Абдуллаев о рейдерском захвате завода по производству стекольной тары со стороны члена ОПГ Коспаева – Шалина Руслана, который попытался отстранить законного собственника от управления".

"По уже наработанной схеме, действуя в интересах ОПГ, Козачков опубликовал целый ряд статей, дискредитирующих владельца завода в глазах общественности.

При этом распространялись заведомо ложные сведения об отравлении жителей Алматинской области алкогольной продукцией и якобы причастности потерпевшего предпринимателя к умышленному убийству.

В начале июля 2022 года членам ОПГ Коспаева через свои источники в правоохранительных органах стало известно, что органами по финансовому мониторингу проводятся следственные и оперативные мероприятия по изобличению их преступной деятельности.

Опасаясь привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления, члены ОПГ Танашев, Шалин, Коспаев Айдос с участием Козачкова и Жансейтова при координации Коспаева Елдоса разработали план по дискредитации органа расследования и воспрепятствованию его работе", - прокомментировали в АФМ.

Также в ведомстве добавили, что "12 июля текущего года в Алматы Жансейтов заблокировал машину с оперативными сотрудниками, осуществлявшими наблюдение за активным членом ОПГ – Коспаевым Айдосом".

"По заранее отработанному сценарию к месту происшествия прибыли адвокаты и Козачков, которые начали распространять общественности заведомо ложные сведения о якобы разоблаченной слежке за защитниками.

Хотя с использованием биллинга и камер наблюдения достоверно установлено, что оперативная машина вообще не пересекалась по маршруту следования с адвокатами ни в этот, ни в предыдущие несколько дней.

Козачков не только освещал ситуацию с искажением фактических данных в интересах ОПГ, но координировал их действия на месте и позволил скрыться Коспаеву Айдосу от наблюдения, в результате чего последний объявлен в розыск.

Как уже раньше сообщалось, чувствуя вседозволенность и открыто попирая закон, Жансейтов совершил хулиганские действия и умышленно нанес телесные повреждения сотруднику правоохранительных органов.

Помимо этого, в отношении Козачкова и других лиц расследуется уголовное дело по фактам незаконного собирания и распространения сведений, составляющих государственные секреты.

В настоящее время следствие продолжается, проверяется причастность членов ОПГ Коспаева к совершению других преступлений", - заключили в АФМ.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика