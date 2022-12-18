Задержан журналист Михаил Козачков

Журналиста Михаила Козачкова задержало Агентство финансового мониторинга, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Сообщается, что журналист подозревается в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов.



"Коспаев и его сообщники отлично понимали, что отъем компаний у известных предпринимателей вызовет негативный общественный резонанс, и это могло сорвать их преступные замыслы.



Именно поэтому Коспаев воспользовался услугами Козачкова с целью совершения информационных атак на жертв рейдерских захватов.



В свою очередь, Козачков для оказания содействия ОПГ за щедрое вознаграждение привлек своего друга Жансейтова Бурхана, имевшего многолетний опыт работы в правоохранительных органах. Последний за счет своих связей собирал для нужд ОПГ компрометирующую информацию, в том числе для последующего опубликования", - говорится в материале АФМ.



Также в ведомстве заявили, что Жансейтов также помогал Козачкову модерировать его телеграм-канал, а именно создавал общественное мнение путем размещения совместно с другими участниками ОПГ комментариев к публикациям журналиста.



"При этом неугодные комментарии и пользователи удалялись.



На сегодня следствием доказано, что Жансейтов и Козачков за выполнение отведенной им роли получили от активных членов ОПГ 52 миллиона тенге.



Будучи посвященным в преступные планы по рейдерскому захвату доли в проекте "Есентай сити", принадлежащей престарелой Джунусбековой, Козачков опубликовал целый ряд статей, дискредитирующих ее сына - Абдыгаппарова.



При этом журналист грубо нарушал требования закона "О средствах массовой информации", поскольку в отдельных случаях распространял заведомо ложные сведения, а также данные, относящиеся к банковской, семейной и иной охраняемой законом тайне", - говорится в публикации.



Кроме того, в АФМ утверждают, что "в апреле текущего года к общественности обратился предприниматель Абдуллаев о рейдерском захвате завода по производству стекольной тары со стороны члена ОПГ Коспаева – Шалина Руслана, который попытался отстранить законного собственника от управления".



"По уже наработанной схеме, действуя в интересах ОПГ, Козачков опубликовал целый ряд статей, дискредитирующих владельца завода в глазах общественности.



При этом распространялись заведомо ложные сведения об отравлении жителей Алматинской области алкогольной продукцией и якобы причастности потерпевшего предпринимателя к умышленному убийству.



В начале июля 2022 года членам ОПГ Коспаева через свои источники в правоохранительных органах стало известно, что органами по финансовому мониторингу проводятся следственные и оперативные мероприятия по изобличению их преступной деятельности.



Опасаясь привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления, члены ОПГ Танашев, Шалин, Коспаев Айдос с участием Козачкова и Жансейтова при координации Коспаева Елдоса разработали план по дискредитации органа расследования и воспрепятствованию его работе", - прокомментировали в АФМ.



Также в ведомстве добавили, что "12 июля текущего года в Алматы Жансейтов заблокировал машину с оперативными сотрудниками, осуществлявшими наблюдение за активным членом ОПГ – Коспаевым Айдосом".



"По заранее отработанному сценарию к месту происшествия прибыли адвокаты и Козачков, которые начали распространять общественности заведомо ложные сведения о якобы разоблаченной слежке за защитниками.



Хотя с использованием биллинга и камер наблюдения достоверно установлено, что оперативная машина вообще не пересекалась по маршруту следования с адвокатами ни в этот, ни в предыдущие несколько дней.



Козачков не только освещал ситуацию с искажением фактических данных в интересах ОПГ, но координировал их действия на месте и позволил скрыться Коспаеву Айдосу от наблюдения, в результате чего последний объявлен в розыск.



Как уже раньше сообщалось, чувствуя вседозволенность и открыто попирая закон, Жансейтов совершил хулиганские действия и умышленно нанес телесные повреждения сотруднику правоохранительных органов.



Помимо этого, в отношении Козачкова и других лиц расследуется уголовное дело по фактам незаконного собирания и распространения сведений, составляющих государственные секреты.



В настоящее время следствие продолжается, проверяется причастность членов ОПГ Коспаева к совершению других преступлений", - заключили в АФМ.