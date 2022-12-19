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Завышение цен на яйца выявили в трех областях Казахстана

Просмотров:292 Опубликовано: Сегодня, 10:42
Завышение цен на яйца выявили в трех областях Казахстана
Завышение цен на яйца выявили в трех областях Казахстана
Комитет торговли выявил завышение цен на яйца в Акмолинской, Западно-Казахстанской и Улытауской областях, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин на совещании рассмотрел результаты работы по расследованию посреднических схем при реализации популярных и социальных продуктов.

При анализе счетов-фактур Комитет торговли выявил, что в Акмолинской, Западно-Казахстанской и Улытауской областях яйца продавались с превышением установленной законодательством торговой надбавки в 15 процентов.

В частности, оптовый реализатор, ТОО "Курочка ряба", в октябре-ноябре приобрел более 25 миллионов яиц первой категории от двух птицефабрик, из которых 6 миллионов штук продавались с надбавкой от 25 до 27 процентов. Все материалы по выявленным фактам в регионах переданы акиматам для принятия соответствующих мер.

"Мы не требуем от бизнеса невозможного, понимаем, что нельзя работать себе в убыток. Но работать надо в рамках законодательства, не превышать установленную торговую надбавку на социально значимые продукты питания. Еще раз акцентирую внимание акиматов на необходимости пресекать практику нарушения торговой надбавки", - подчеркнул Серик Жумангарин.

Напомним, что ранее Костанайскую птицефабрику заподозрили в установлении высокой цены на яйцо.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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bekenova (Посетители) Сегодня, 12:54


нам бы такие цены 350-400 за десяток, у нас уже около 700 тенге
 
 

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