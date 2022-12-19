Завышение цен на яйца выявили в трех областях Казахстана
Комитет торговли выявил завышение цен на яйца в Акмолинской, Западно-Казахстанской и Улытауской областях, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин на совещании рассмотрел результаты работы по расследованию посреднических схем при реализации популярных и социальных продуктов.
При анализе счетов-фактур Комитет торговли выявил, что в Акмолинской, Западно-Казахстанской и Улытауской областях яйца продавались с превышением установленной законодательством торговой надбавки в 15 процентов.
В частности, оптовый реализатор, ТОО "Курочка ряба", в октябре-ноябре приобрел более 25 миллионов яиц первой категории от двух птицефабрик, из которых 6 миллионов штук продавались с надбавкой от 25 до 27 процентов. Все материалы по выявленным фактам в регионах переданы акиматам для принятия соответствующих мер.
"Мы не требуем от бизнеса невозможного, понимаем, что нельзя работать себе в убыток. Но работать надо в рамках законодательства, не превышать установленную торговую надбавку на социально значимые продукты питания. Еще раз акцентирую внимание акиматов на необходимости пресекать практику нарушения торговой надбавки", - подчеркнул Серик Жумангарин.
Напомним, что ранее Костанайскую птицефабрику заподозрили в установлении высокой цены на яйцо.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz