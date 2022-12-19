Завышение цен на яйца выявили в трех областях Казахстана

Комитет торговли выявил завышение цен на яйца в Акмолинской, Западно-Казахстанской и Улытауской областях, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин на совещании рассмотрел результаты работы по расследованию посреднических схем при реализации популярных и социальных продуктов.



При анализе счетов-фактур Комитет торговли выявил, что в Акмолинской, Западно-Казахстанской и Улытауской областях яйца продавались с превышением установленной законодательством торговой надбавки в 15 процентов.



В частности, оптовый реализатор, ТОО "Курочка ряба", в октябре-ноябре приобрел более 25 миллионов яиц первой категории от двух птицефабрик, из которых 6 миллионов штук продавались с надбавкой от 25 до 27 процентов. Все материалы по выявленным фактам в регионах переданы акиматам для принятия соответствующих мер.



"Мы не требуем от бизнеса невозможного, понимаем, что нельзя работать себе в убыток. Но работать надо в рамках законодательства, не превышать установленную торговую надбавку на социально значимые продукты питания. Еще раз акцентирую внимание акиматов на необходимости пресекать практику нарушения торговой надбавки", - подчеркнул Серик Жумангарин.



Напомним, что ранее Костанайскую птицефабрику заподозрили в установлении высокой цены на яйцо.