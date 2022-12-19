Парламент Казахстана станет "быстрее" при угрозах для страны

Депутаты проголосовали за внесение изменений и дополнений в регламент работы Парламента Казахстана, передает Tengrinews.kz.



Как сообщил на совместном заседании палат Парламента председатель Комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов, ранее была образована совместная комиссия палат по регламенту Парламента Республики Казахстан.



В адрес совместной комиссии поступило более 50 предложений депутатов и комитетов палат Парламента. Предлагаемые к рассмотрению поправки в регламент Парламента определяют порядок реализации положений проведенной конституционной реформы в нашей стране.



"В связи с внесением в Конституцию поправки о рассмотрении конституционных законов только на совместном заседании палат Парламента предлагается данный порядок закрепить в регламенте Парламента. Так, регламент предлагается дополнить новой главой 4-1, которая называется "Принятие конституционных законов". Проведение не менее двух чтений по проектам конституционных законов обязательно", - сообщил Кожахметов.



Депутат отметил, что проекты конституционных законов будут поступать для регистрации в Мажилис, копии законопроектов не более чем в двухдневный срок будут направляться для работы в Сенат.



"Для рассмотрения проекта конституционного закона в первом чтении председатель Мажилиса созывает совместное заседание палат Парламента, на котором проект обсуждается концептуально. С основным докладом выступает инициатор проекта конституционного закона, после чего выступают содокладчики от каждой из палат. Также предоставляется слово депутатам Парламента в порядке очередности.



При необходимости для подготовки проекта конституционного закона ко второму чтению может быть создана совместная комиссия палат Парламента, состав которой утверждается на совместном заседании палат Парламента при рассмотрении проекта в первом чтении. Также на данном заседании избирается председатель совместной комиссии и определяются сроки работы этой комиссии.



До второго чтения совместная комиссия проводит работу по рассмотрению и обобщению замечаний и предложений постоянных комитетов и депутатов по проекту конституционного закона с привлечением при необходимости представителей заинтересованных государственных органов, общественных объединений, ученых и экспертов.



При рассмотрении проекта конституционного закона во втором чтении в случае образования совместной комиссии выступает председатель совместной комиссии. Во втором чтении обсуждению подлежат только те замечания и предложения, которые были внесены депутатами и комитетами палат Парламента в письменном виде в совместную комиссию", - добавил Арман Кожахметов.



По итогам голосования Парламент большинством в виде не менее двух третей голосов от общего числа депутатов каждой из палат будет принимать конституционный закон или отклонять его.



Еще один блок поправок касается немедленного рассмотрения законопроектов правительства, внесенных в Парламент согласно части второй пункта 2 статьи 61 Конституции.



"Речь идет о законопроектах, внесенных в порядке законодательной инициативы правительства в целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, экономической безопасности страны.



По рассмотрению таковых чрезвычайных проектов предлагается следующий порядок. Законопроект регистрируется в Мажилисе Парламента. Председатель Мажилиса созывает совместное заседание палат Парламента не позднее следующего рабочего дня за днем принятия в работу законопроекта. На совместном заседании с докладом выступает представитель правительства, после чего предоставляется слово депутатам для вопросов докладчику и выступлений в прениях. В случае необходимости для рассмотрения законопроекта может быть образована совместная комиссия палат Парламента, что даст возможность депутатам вносить свои предложения и замечания по законопроекту", - сообщил депутат.



По итогам рассмотрения проект закона будет приниматься большинством голосов от общего числа депутатов каждой из палат Парламента. Если голосованием не набрано установленное количество голосов, проект закона считается отклоненным.



Отдельной главой предлагается отразить процедуру заслушивания Парламентом доклада премьер-министра.



В соответствии с Конституцией премьер-министр докладывает Парламенту об основных направлениях деятельности правительства и обо всех его важнейших решениях. Предлагается заслушивать этот доклад на совместном заседании палат Парламента. При этом депутаты вправе задавать вопросы и выступать в прениях при заслушивании доклада премьер-министра.



"В целях приведения в соответствие со статьей 53 Конституции в регламент Парламента вносится новая глава 4-3 о порядке рассмотрения Парламентом предложений Президента по конституционным законам.



Кроме того, по всему тексту регламента Парламента внесены поправки редакционного, уточняющего характера в целях приведения в соответствие с действующими законодательными актами", - сообщил Арман Кожахметов.



По его словам, в сравнительной таблице по изменению регламента Парламента содержится 38 поправок.

