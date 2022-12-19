На родственников казахстанского министра повесили кредит

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал, как справляется с телефонными мошенниками, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Выступая на правительственном часе в Мажилисе, министр отметил, что получение кредитов стало очень легким. Он поделился, что сам сталкивался с телефонными мошенниками, а на его родственников обманным путем оформили кредит.



"Я сам сталкивался, у меня родственники тоже получали (звонки. - Прим.), на них повесили кредит таким образом. Мошенническим путем перехватили SMS, до сих пор не можем найти виновного. Но в итоге мы как координирующий орган операторов связи работу провели, а теперь хотим еще с Нацбанком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка проработать, чтобы они ужесточили формат возможной выдачи кредитов через онлайн-инструменты", - заявил Багдат Мусин.



По его словам, в министерстве предлагают трехфакторную аутентификацию.



"Биометрическая идентификация в обязательном формате. SMS-аутентификации недостаточно. SMS как второй фактор. И третье, чтобы это все подписывалось ЭЦП. Потому что сегодня для получения кредита можно просто продиктовать номер из SMS, которое прислали тебе, и получить кредит миллион тенге", - отметил министр.



Он сообщил, что на данный момент операторы связи научились вычислять и блокировать часть номеров телефонных мошенников и проводят интеграцию для того, чтобы обмениваться всей информацией между собой.



"Честно говоря, у меня, я же тоже гражданин, у меня уменьшилось количество таких звонков, но я вижу, потому что мы работаем с операторами. Но тут вопрос такой, у этих мошенников остается возможность использовать наши номера телефонов, вывозить их за рубеж и из-за рубежа через роуминг прокидывать, и это все возможно", - сообщил Багдат Мусин.