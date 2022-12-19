Министр признал низкое качество интернета в Казахстане

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин пояснил, с чем связаны проблемы с интернетом в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Есть много жалоб на то, почему качество интернета низкое. Мы признаем это. Но хотелось бы остановиться на некоторых факторах. Например, есть приложения TikTok, YouTube и другие. Они в полной мере используются. В повседневной жизни таксисты также смотрят видеоролики, глядя на свои телефоны, стоя на светофоре. В других отраслях экономики тоже используется интернет. В связи с этим значительно растет и использование интернет-трафика. Со времен пандемии эта цифра достигла 800 петабайт", - заявил министр.



Как сообщил глава ведомства, в международной телекоммуникации есть учреждение под названием ITY. По его данным, в прошлом году количество людей, пользующихся интернетом во всем мире, превысило 4,9 миллиарда.



"Именно в это время количество пользователей интернета в нашей стране, по данным Национального бюро статистики, составило 90,9 процента. Растет не только количество пользователей интернета, но и время, которое они проводят в интернете. Эти факты являются основной причиной увеличения нагрузки на инфраструктуру связи", - заключил Багдат Мусин.

