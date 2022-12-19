Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 19 Декабря
+8...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 468.56 KZT
  • €1 = 497.56 KZT
  • 1 RUB = 7.3 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Министр признал низкое качество интернета в Казахстане

Просмотров:245 Опубликовано: Сегодня, 18:01
Министр признал низкое качество интернета в Казахстане
Фото:elements.envato.com
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин пояснил, с чем связаны проблемы с интернетом в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Есть много жалоб на то, почему качество интернета низкое. Мы признаем это. Но хотелось бы остановиться на некоторых факторах. Например, есть приложения TikTok, YouTube и другие. Они в полной мере используются. В повседневной жизни таксисты также смотрят видеоролики, глядя на свои телефоны, стоя на светофоре. В других отраслях экономики тоже используется интернет. В связи с этим значительно растет и использование интернет-трафика. Со времен пандемии эта цифра достигла 800 петабайт", - заявил министр.

Как сообщил глава ведомства, в международной телекоммуникации есть учреждение под названием ITY. По его данным, в прошлом году количество людей, пользующихся интернетом во всем мире, превысило 4,9 миллиарда.

"Именно в это время количество пользователей интернета в нашей стране, по данным Национального бюро статистики, составило 90,9 процента. Растет не только количество пользователей интернета, но и время, которое они проводят в интернете. Эти факты являются основной причиной увеличения нагрузки на инфраструктуру связи", - заключил Багдат Мусин.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
бобер (Посетители) Сегодня, 20:51
Может зачем нам такой министр? Нужен другой чтобы все наладить? И фишка: это все таксисты!!!

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 18:58
Министр уже обещал потерпеть.
Уже давно терпим.
Оказывается что виноваты пользователи интернета, их слишком много. Во как!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика