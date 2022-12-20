В Генпрокуратуре высказались о задержании Козачкова

В Генеральной прокуратуре приступили к проверке доводов, изложенных в обращении СМИ по поводу расследования в отношении журналиста Михаила Козачкова, сообщает Zakon.kz
Как отметили в надзорном органе, в настоящее время досудебное расследование по делу продолжается; органы прокуратуры контролируют ход расследования.
- При этом особое внимание будет уделено сообщениям о нарушении при оглашении обстоятельств дела, касающихся Козачкова, принципа презумпции невиновности и признаках воспрепятствования адвокатам, обеспечивающим его защиту, в своевременном доступе к упомянутому выше следственному действию, - сообщили в Генпрокуратуре.
В прокуратуре заверили, что результаты рассмотрения обращения будут доведены до сведения общественности сразу по завершении проверки.
Как сообщали ранее Михаил Козачков подозревается в участии в организованной группе, рейдерстве, незаконном собирании и распространении государственных секретов. Он был задержан сотрудниками АФМ 18 декабря 2022. В тот же день в квартире, где проживает журналист, с санкции следственного судьи проведен обыск в присутствии его супруги, понятых и с применением видеозаписи.
Позднее адвокат Козачкова рассказал о водворении журналиста в ИВС на 48 часов.
В этот же день Международный фонд защиты свободы слова "Адил соз" выразил готовность помочь задержанному Михаилу Козачкову, а Союз журналистов Казахстана призвал соблюдать законы страны в деле известного журналиста.
19 декабря задержание журналиста Козачкова прокомментировал пресс-секретарь Токаева. Как отметил Руслан Желдибай, данное резонансное дело должно рассматриваться исключительно в правовом поле в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан.
"Генеральная прокуратура обязана обеспечить надзор за законностью расследования и в установленном законодательством порядке дать необходимые разъяснения. Все законные права задержанного журналиста как гражданина Казахстана должны быть соблюдены в полном объеме", – написал Руслан Желдибай на своей странице в Facebook.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.