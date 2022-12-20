Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 20 Декабря
+7...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 468.56 KZT
  • €1 = 497.56 KZT
  • 1 RUB = 7.3 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

В Генпрокуратуре высказались о задержании Козачкова

Просмотров:139 Опубликовано: Сегодня, 08:10
В Генпрокуратуре высказались о задержании Козачкова
Фото: Facebook/Михаил Козачков
В Генеральной прокуратуре приступили к проверке доводов, изложенных в обращении СМИ по поводу расследования в отношении журналиста Михаила Козачкова, сообщает Zakon.kz

Как отметили в надзорном органе, в настоящее время досудебное расследование по делу продолжается; органы прокуратуры контролируют ход расследования.

- При этом особое внимание будет уделено сообщениям о нарушении при оглашении обстоятельств дела, касающихся Козачкова, принципа презумпции невиновности и признаках воспрепятствования адвокатам, обеспечивающим его защиту, в своевременном доступе к упомянутому выше следственному действию, - сообщили в Генпрокуратуре.

В прокуратуре заверили, что результаты рассмотрения обращения будут доведены до сведения общественности сразу по завершении проверки.

Как сообщали ранее Михаил Козачков подозревается в участии в организованной группе, рейдерстве, незаконном собирании и распространении государственных секретов. Он был задержан сотрудниками АФМ 18 декабря 2022. В тот же день в квартире, где проживает журналист, с санкции следственного судьи проведен обыск в присутствии его супруги, понятых и с применением видеозаписи. 

Позднее адвокат Козачкова рассказал о водворении журналиста в ИВС на 48 часов.

В этот же день Международный фонд защиты свободы слова "Адил соз" выразил готовность помочь задержанному Михаилу Козачкову, а Союз журналистов Казахстана призвал соблюдать законы страны в деле известного журналиста.

19 декабря задержание журналиста Козачкова прокомментировал пресс-секретарь Токаева. Как отметил Руслан Желдибай, данное резонансное дело должно рассматриваться исключительно в правовом поле в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан.

"Генеральная прокуратура обязана обеспечить надзор за законностью расследования и в установленном законодательством порядке дать необходимые разъяснения. Все законные права задержанного журналиста как гражданина Казахстана должны быть соблюдены в полном объеме", – написал Руслан Желдибай на своей странице в Facebook.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика