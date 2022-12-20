В Генпрокуратуре высказались о задержании Козачкова

В Генеральной прокуратуре приступили к проверке доводов, изложенных в обращении СМИ по поводу расследования в отношении журналиста Михаила Козачкова, сообщает Zakon.kz



Как отметили в надзорном органе, в настоящее время досудебное расследование по делу продолжается; органы прокуратуры контролируют ход расследования.



- При этом особое внимание будет уделено сообщениям о нарушении при оглашении обстоятельств дела, касающихся Козачкова, принципа презумпции невиновности и признаках воспрепятствования адвокатам, обеспечивающим его защиту, в своевременном доступе к упомянутому выше следственному действию, - сообщили в Генпрокуратуре.



В прокуратуре заверили, что результаты рассмотрения обращения будут доведены до сведения общественности сразу по завершении проверки.



Как сообщали ранее Михаил Козачков подозревается в участии в организованной группе, рейдерстве, незаконном собирании и распространении государственных секретов. Он был задержан сотрудниками АФМ 18 декабря 2022. В тот же день в квартире, где проживает журналист, с санкции следственного судьи проведен обыск в присутствии его супруги, понятых и с применением видеозаписи.



Позднее адвокат Козачкова рассказал о водворении журналиста в ИВС на 48 часов.



В этот же день Международный фонд защиты свободы слова "Адил соз" выразил готовность помочь задержанному Михаилу Козачкову, а Союз журналистов Казахстана призвал соблюдать законы страны в деле известного журналиста.



19 декабря задержание журналиста Козачкова прокомментировал пресс-секретарь Токаева. Как отметил Руслан Желдибай, данное резонансное дело должно рассматриваться исключительно в правовом поле в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан.



"Генеральная прокуратура обязана обеспечить надзор за законностью расследования и в установленном законодательством порядке дать необходимые разъяснения. Все законные права задержанного журналиста как гражданина Казахстана должны быть соблюдены в полном объеме", – написал Руслан Желдибай на своей странице в Facebook.