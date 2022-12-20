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Проблемы скрывались: Смаилов о состоянии ТЭЦ в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:02
Проблемы скрывались: Смаилов о состоянии ТЭЦ в Казахстане
Фото:t.me/KZgovernment
Премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что к авариям на ТЭЦ привели голые отчеты и недостоверная информация, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Об этом глава правительства заявил во время заседания кабинета министров.

"В сентябре по данному вопросу мы проводили специальное заседание правительства. Тогда акиматы докладывали об отсутствии проблемных вопросов и говорили, что они готовы к отопительному периоду. Однако голые отчеты и недостоверная информация привели к проблемам. За два месяца допущены две крупные аварии - в Риддере и Экибастузе. В то же время серьезная ситуация с теплоснабжением наблюдалась в Усть-Каменогорске, Рудном, Темиртау, Семее, Актау, Павлодаре", - указал премьер-министр.

Он поручил держать на строгом контроле ситуацию и принять самые активные меры по стабилизации работы систем теплоснабжения и других инженерных сетей.

"Откладывать нельзя. Проверки начались. В регионах ситуация оказалась даже хуже той картины, которую пытались выдать за реальность, имеющиеся проблемы скрывались. Недофинансирование не позволяло проводить модернизацию и качественный ремонт. Собственики станций и сетей не инвестировали в достаточном объеме. У нас достаточно серьезные зимы и до этого аварии возникали, но не в таком количестве и не в таких масштабах. Вы посмотрите на число жалоб людей в прессе и социальных сетях. Их тысячи по всем регионам", - сказал Смаилов.

В ходе заседания правительства стало известно, что в пяти городах Казахстана ТЭЦ изношены на 80 процентов.


Источник: Tengrinews.kz
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