"Это позор". Жители ВКО раскритиковали новогоднюю ёлку

Ёлка, установленная перед Домом культуры в посёлке Касыма Кайсенова / Фото со страницы osa_uka_vko в Instagram
В социальных сетях обсуждают фотографию главной ёлки, установленной в посёлке Касыма Кайсенова (Уланский район, ВКО). Жители населённого пункта остались недовольны инсталляцией. Говорят, что дерево выглядит лысым и неопрятным.
Живая ёлка с осыпавшимися ветками вызвала бурю эмоций. Пользователи в комментариях потребовали ответить, сколько денег потратили на такую "красоту".
В пресс-службе акимата Уланского района рассказали историю установки ёлки.
"Ёлку установили бесплатно, не за счёт бюджета. Мы поставим новую, искусственную. Сразу скажу, на это не предусмотрены деньги из бюджета. Есть фонд "Улан". Наверное, за счёт средств из этого фонда и поставим. Пока неизвестно. Сегодня уже убрали ёлку, завтра поставим новую", – сообщили в пресс-службе.
Как оказалось, ёлку незадолго до этого выкопали по просьбе местной жительницы. Сельчанка попросила убрать ёлку, которая росла у неё во дворе, так как она закрывала собой солнечный свет. Акимат решил не выбрасывать дерево, а пересадить и украсить к Новому году.
"Эту ёлку мы тоже никуда не денем. Ещё доработаем, пересадим, украсим до конца", – добавили в пресс-службе акимата Уланского района.
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