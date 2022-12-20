Тело новорожденного в коробке нашли в Актобе

В Актобе обнаружили тело новорожденного в коробке, передает Tengrinews.kz.



Как сообщается в официальном Telegram-канале МВД, 19 декабря в 22:05 часов в полицию сообщили о том, что возле многоэтажного дома по улице Г. Жубановой обнаружен труп ребенка в бумажной коробке.



"По данному факту на место происшествия направлена следственно-оперативная группа, которой изъят труп новорожденного мужского пола. Начато досудебное расследование по статье 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка". Назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.



Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление матери.



Напомним, в конце октября в Актюбинской области на мусорной свалке нашли тело младенца.