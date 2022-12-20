В АФМ высказались об обыске квартиры Козачкова

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) прокомментировали ситуацию относительно законности и обоснованности процессуальных действий следственно-оперативной группы по делу журналиста Михаила Козачкова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как заявили в ведомстве, обыск в квартире журналиста проводился в соответствии с требованиями статьи 254 УПК РК.



"Обоснованность и необходимость его проведения проверялась следственным судом, и по результатам выдана санкция. Данное следственное действие совершено при непосредственном присутствии собственницы квартиры, с участием понятых. Весь ход обыска фиксировался на видеокамеру. О необходимости присутствия защитников ходатайств не заявлялось", - говорится в официальном ответе АФМ редакции Tengrinews.kz.



Обыск - это следственное действие, которое необходимо проводить без промедления ввиду риска утраты доказательств и поэтому не предусматривает обязательное участие защитника. УПК четко определен перечень лиц, без которых данное следственное действие не должно проводиться.



Отметим, накануне Республиканская коллегия адвокатов заявила о нарушениях со стороны Агентства РК по финансовому мониторингу по делу журналиста Михаила Козачкова. В частности, речь шла о нарушении профессиональных прав защитников журналиста.



"На момент прибытия адвоката Веретельниковой обыск уже проводился, и следователь обязан обеспечить непрерывность следственного действия и был вправе ограничить допуск к месту его проведения во избежание утраты и фальсификации доказательств.



Следует отметить, что последующие обыски автотранспорта и других помещений проводились с участием защитников", - ответили в Агентстве по финансовому мониторингу.



В АФМ заявили, что все следственные действия с подозреваемым Козачковым проводятся исключительно в присутствии его адвокатов Назкен Кусаиновой и Игоря Пана.



"Защитники имеют допуск к задержанному, орган расследования этому не воспрепятствовал. Жалобы от Игоря Пана относительно его недопуска к подзащитному не поступали. Обращаем внимание, что адвокат Веретельникова оказывает юридическую помощь семье Козачкова, хотя ранее она защищала интересы Абдыгаппарова А., проходящего потерпевшим по настоящему делу.



Согласно пункту 8 статьи 33 Закона "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" адвокату запрещено оказывать юридическую помощь при наличии конфликта интересов. При этом, имело ли место в данном случае нарушение кодекса профессиональной этики, подлежит рассмотрению коллегией адвокатов", - говорится в сообщении АФМ.



Сообщается, что органы прокуратуры со своей стороны дадут оценку законности действий сотрудников Службы экономических расследований.



Напомним, ранее в Генеральной прокуратуре прокомментировали задержание журналиста Козачкова.



Известно, что на имя Президента Касым-Жомарта Токаева уже поступило обращение ряда представителей медийного сообщества по поводу расследования в отношении журналиста Михаила Козачкова.



18 декабря Михаил Козачков был задержан сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной группы, подозреваемой в рейдерском захвате имущества отдельных предпринимателей на территории города Алматы и Алматинской области.