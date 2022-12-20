"Чиновники закрывали глаза": прокуроры заявили о миллиардных хищениях при строительстве дорог в Казахстане

В ходе строительства автодорог похищены десятки миллиардов тенге. Прокуратура возбудила 23 уголовных дела, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.



В ведомстве сообщили о проводимой работе по вскрытию разного рода схем, для чего надзорный орган и проводит соответствующие проверки в АО "НК "Казавтожол", Комитете автомобильных дорог и местных акиматах.



"Работа эта совершенно однозначно приносит свои плоды. В ходе строительства дорог похищено 43,4 миллиарда тенге, которые практически полностью осели в карманах ТОО "КазГерСтрой". Плюс ко всему имелись факты неэффективного использования средств, направленных на разработку восьми ПСД. Речь идет о 600 миллионах тенге", - сообщили в Генеральной прокуратуре.



По официальным данным, при составлении проектно-сметной документации по пяти объектам среднего и текущего ремонта чиновники завысили сумму стоимости более чем на два миллиарда тенге.



"Для хищения бюджетных денег подрядные организации использовали 70 фиктивных сертификатов по стройматериалам, а в десяти случаях использовались материалы, не соответствующие стандартам. В ходе проверок выяснилось и то, что чиновники закрывали глаза и на задолженности подрядчиков по невыполненным договорным обязательствам и неустойкам. В итоге непогашенная дебиторская задолженность последних за нарушение договорных обязательств составила 6,8 миллиарда тенге, а неустойки исчисляются 636 миллионами тенге", - сообщили в Генеральной прокуратуре.



Вопросы у прокуратуры вызвала и реализация инвестпроекта по внедрению системы взимания платы.



"Связаны они были с тем, что цена за услуги поставщика - ТОО Computer Vision Technologies - была завышена аж в три раза и составила 138,8 миллиарда тенге. В настоящее время по всем фактам присвоения и растраты средств, а также злоупотребления должностными полномочиями (ущерб от всего этого превышает 45 миллиардов тенге) возбуждено 23 уголовных дела. Дальнейшим расследованием занимаются Антикоррупционная служба и Агентство по финмониторингу", - сообщили в Генеральной прокуратуре.



По официальной информации, прокурорами предотвращены потери бюджета на 24 миллиарда тенге (исключены объемы работ, не требующие ремонта, пересмотрены расходы в сметах), отменены итоги незаконных тендеров на 17,3 миллиарда тенге.