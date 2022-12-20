Следственный суд Алматы рассмотрел санкцию о мере пресечения в отношении журналиста Михаила Козачкова, передает корреспондент Tengrinews.kz. Заседание суда проходило в закрытом режиме.
"Сегодня в следственном суде города Алматы завершилось рассмотрение ходатайства органов следствия о санкционировании меры пресечения в отношении М. Козачкова. Постановлением следственного суда ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца удовлетворено. Постановлено санкционировать содержание под стражей до 18 февраля 2023 года. Постановление не вступило в законную силу. Иная информация касательно досудебного расследования согласно статье 201 УПК не подлежит разглашению, поскольку является тайной следствия", - говорится в сообщении суда Алматы.
18 декабря Михаил Козачков был задержан сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной группы, подозреваемой в рейдерском захвате имущества отдельных предпринимателей на территории города Алматы и Алматинской области. Сообщается, что журналист подозревается в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов.
По данным Генпрокуратуры, органом досудебного расследования Козачков подозревается в участии в данной организованной группе (по части 2 статьи 262 Уголовного кодекса), рейдерстве (по части 3 статьи 249 Уголовного кодекса), незаконном собирании и распространении государственных секретов (по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса).
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