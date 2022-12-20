Мужчина до смерти забил кота в Павлодаре

Житель Павлодара до смерти избил кота в подъезде многоэтажки. На следующий день после избиения кот скончался. Полицейские начали досудебное расследование, передает корреспондент Tengrinews.kz.



О жестокой расправе над беззащитным животным рассказали в Instagram павлодарские зоозащитники. По их словам, житель дома достал из кладовки дворников живущего там кота и жестоко его избил.



"Кот умер на следующий день. Жильцы и мы написали заявления в полицию", - сообщили общественники. Свой пост они сопроводили видео, на котором видно, как мужчина хватает кота за шкирку и быстро поднимается с ним по лестнице. После бросает его на цементный пол, пинает, а затем поднимает и несколько раз с силой бьет рукой.



В комментариях под видео полицейские сообщили, что данный факт зарегистрирован в Южном отделе полиции Управления полиции Павлодара. Проводится проверка. Позже в пресс-службе Департамента полиции сообщили, что мужчина, избивший кота, установлен.



"По факту жестокого обращения с животными начато досудебное расследование по статье 316 УК Республики Казахстан", - сообщили в ведомстве.



Отметим, общественники намерены добиваться, чтобы павлодарец получил максимальное наказание.



За жестокое обращение с животным, повлекшим его гибель, предусматривается штраф в размере до 200 месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо до 50 суток ареста с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.