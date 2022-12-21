Пострадавшим от медиков пациентам будут выплачивать компенсацию

Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении проект закона, по которому казахстанцам, пострадавшим в результате медицинского инцидента, будут выплачивать компенсацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что в 2018-2020 годах от физических и юридических лиц поступило 14 123 обращения, из них ежегодно за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей в отношении медицинских работников по статье 317 Уголовного кодекса заводится порядка 300 дел, зачастую на специалистов хирургического профиля с риском летального исхода: акушеры-гинекологи - 14 человек, хирурги - 14, травматологи - 8, анестезиологи - 6.
"Законопроектом предлагается снизить размер штрафа и срок ареста за неумышленное причинение среднего и тяжелого вреда здоровью. При тяжелом вреде здоровья или смерти пациента лишение свободы заменить на ограничение свободы с пересмотром сроков наказаний", - заявила Ажар Гиният.
Также законопроект направлен на повышение статуса и социальную поддержку медицинских работников, присвоение им почетных званий и продолжение повышения заработной платы медицинских работникам в 2023 году.
"В рамках законопроекта 17 победителям будут вручены государственные и ведомственные награды республиканского конкурса "Лучший по специальности" ежегодно с предоставлением единовременной выплаты в размере 1 000 месячных расчетных показателей, три звания "Заслуженный врач Республики Казахстан" с оплатой в размере 500 месячных расчетных показателей", - сказала глава Минздрава.
Ажар Гиният пояснила, что у пациента будет выбор. Если он не согласен с решением медорганизации и суммой выплаты, он сможет обратиться в суд.
Напомним, по плану министерства медорганизации с 2023 года сами будут заключать договоры с частными страховыми компаниями. С 2025 года страхование на солидарной основе будут делить медорганизации и медработники. Страховой договор будут заключать на год, в течение которого страховая компания будет покрывать все выплаты по медицинским инцидентам.
Ранее министр здравоохранения Ажар Гиният озвучила планируемые размеры компенсации казахстанцам, пострадавшим в результате медицинского инцидента.
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