Новую форму управления домами введут в Казахстане

Депутаты Мажилиса одобрили поправки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Представляя законопроект на заседании Мажилиса, депутат Екатерина Смышляева отметила, что законопроект наделяет местные исполнительные органы правом регистрации объектов кондоминиума. В том случае, если домом не выбрана форма управления самостоятельно, акиматы смогут назначить временную управляющую компанию.
"Для маленьких домов до 16 квартир предусмотреть третью форму управления - непосредственное совместное управление. Такие дома могут объединяться и иметь единого управляющего, при этом сохраняя принцип "один дом - один счет", - заявила депутат.
Кроме того, застройщикам запрещается продавать незарегистрированные квартиры, нежилые помещения, парковочные места, кладовки в индивидуальную собственность, чтобы они не смогли единолично завладеть потенциальными объектами кондоминиума и общедомового имущества. Введен запрет на изменение конструкции и функционального назначения парковочного места в многоквартирном жилом доме.
Предполагается также снизить пороговое значение кворума общего собрания до простого большинства, облегчив таким образом процедуру голосования.
Также совершение исполнительной надписи о взыскании задолженности с собственников теперь будет осуществляться и по месту нахождения их недвижимого имущества.
Ранее сообщалось, что сроки перехода на объединения собственников имущества (ОСИ) и простые товарищества (ПТ) планируют продлить до 1 июля 2023 года в Казахстане.
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