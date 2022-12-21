Новую форму управления домами введут в Казахстане

Депутаты Мажилиса одобрили поправки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Представляя законопроект на заседании Мажилиса, депутат Екатерина Смышляева отметила, что законопроект наделяет местные исполнительные органы правом регистрации объектов кондоминиума. В том случае, если домом не выбрана форма управления самостоятельно, акиматы смогут назначить временную управляющую компанию.



"Для маленьких домов до 16 квартир предусмотреть третью форму управления - непосредственное совместное управление. Такие дома могут объединяться и иметь единого управляющего, при этом сохраняя принцип "один дом - один счет", - заявила депутат.



Кроме того, застройщикам запрещается продавать незарегистрированные квартиры, нежилые помещения, парковочные места, кладовки в индивидуальную собственность, чтобы они не смогли единолично завладеть потенциальными объектами кондоминиума и общедомового имущества. Введен запрет на изменение конструкции и функционального назначения парковочного места в многоквартирном жилом доме.



Предполагается также снизить пороговое значение кворума общего собрания до простого большинства, облегчив таким образом процедуру голосования.



Также совершение исполнительной надписи о взыскании задолженности с собственников теперь будет осуществляться и по месту нахождения их недвижимого имущества.



Ранее сообщалось, что сроки перехода на объединения собственников имущества (ОСИ) и простые товарищества (ПТ) планируют продлить до 1 июля 2023 года в Казахстане.