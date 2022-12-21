Карагандинец в образе Деда Мороза убил домашнего тирана

История одного Деда Мороза, посетившего квартиру в Караганде в новогоднюю ночь, закончилась для него 10-летним тюремным сроком, передает ИА «NewTimes.kz».



«Мой третий срок лишения свободы закончился в январе 2021 года, тогда мне исполнилось 35 лет. Освободился, вернулся к жене и двум деткам. Строил грандиозные планы на будущее. Детей поднимать надо. Но трудоустроиться было сложно, так как я неоднократно судим. Жена предложила мне заняться своим делом. Стали думать. И тут пришла идея открыть свое личное агентство «Мир праздника – детские аниматоры, ведущие». Марина оформила кредит, мы закупили праздничные костюмы на разные мероприятия, у отца я взял транспорт, дополнительно жена создала страничку в Instagram», − рассказал осужденный Валерий.



По желанию заказчика аниматоры выезжали в любое место по области и дарили детям праздничное настроение. Их бизнес пошел в гору. Практически год мужчина с женой и ее братом активно занимались любимым делом. Наступили Новогодние праздники. 30 декабря 2021 года в их агентство поступил звонок от девушки, которая просила поздравить сына на Новый год. Записи были переполнены. Но ей удалось уговорить аниматоров найти время и сделать сюрприз малышу. Позже она поделилась, что ее сын − инвалид.



«31 декабря было очень много заказов, эту встречу я оставил напоследок. Очень устал, машина в период поездки стала ломаться. Но не приехать к мальчику – инвалиду я не смог. И вот последний заказ, я звоню в домофон девятиэтажного дома. Не открывают. Хотел уходить. Здесь прохожий открыл дверь подъезда. Поднялся на 7 этаж. Нашел номер квартиры. Почему то мне показалось, что за дверью кто – то сильно плачет. Постучал и хозяйка открыла. Но передо мной стояла не сияющая от радости, а заплаканная и побитая мать. Когда я зашел на порог квартиры, то увидел перевернутую инвалидную коляску, в коридоре на стенах заметил кровяные потеки, а сама хозяйка находилась в состоянии страха, ребенок плакал в комнате. В этот момент с кухни вышел муж, который находился в алкогольном опьянении, оскорблял жену и ребенка. Увидев меня, он еще сильнее рассвирепел и выкрикнул: «А… ты еще любовника привела…» и кинулся на меня с кулаками. Мы стали бороться. Я пытался остановить его, но мужчина меня не слышал. Он резко достал из кармана трико нож и хотел им ударить жену. Отбив нож, и рассвирепев, этим же предметом я нанес ему два ранения в область груди. Только один из ударов оказался смертельным. Я все осознавал. Пришел с добром, а вышел с кровью на руках и в костюме Деда Мороза. В полицию пришел лично, дал признательные показания. И в качестве оплаты за подарок ребенку на Новый год я получил 10 лет лишения свободы. Сегодня ни о чем не сожалею. Возможно, в тот день я и был настоящим Дедом Морозом, который спас ребенка − инвалида и молодую мамочку от страшной беды», − поделился осужденный.



На сегодняшний день, карагандинец продолжает реализовывать праздничные идеи, только уже в местах лишения свободы. Украшает поделками уголки учреждения и создает своими руками праздничные костюмы.



«С первых дней отбывания наказания в нашем подразделении осужденный самостоятельно проявил инициативу вступить в секцию самодеятельной организации. Благодаря добровольной сознательности, проявления активности при участии в секции СДС осужденный поощряется руководством учреждения, что придает ему стимул и в дальнейшем может послужить скорейшему освобождению», − отметил заместитель начальника, подполковник юстиции Бекболат Бурлинов.