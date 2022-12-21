Почти 3 миллиона россиян въехало в Казахстан с начала года

Исполняющий обязанности председателя Комитета миграционной службы МВД Аслан Аталыков рассказал о миграционной ситуации в стране, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.Какова сегодня иммиграционная ситуация в стране?В 2022 году в Казахстан въехало 5 610 000 иностранцев. Большинство заезжают из стран СНГ. На первом месте иммигранты из Российской Федерации – 2,9 миллиона. На втором месте граждане Узбекистана – 2,3 миллиона. 730 тысяч граждан Кыргызстана. Более 330 тысяч из Таджикистана. И почти 90 тысяч граждан Турции. Сейчас в Казахстане временно пребывает 650 тысяч иностранцев. 90 процентов - из этих же стран. Почти 6 миллионов иностранцев выехало из страны.Есть ли рост прибывающих в Казахстан?Для сравнительного анализа статистики иммиграции нужно брать периоды до пандемии коронавируса, когда не было карантинных ограничений. Естественно, в прошлом и позапрошлом годах число прибывающих в Казахстан иностранцев было значительно меньше – их въезжало около 2,5 миллиона в год. А если взять, к примеру, 2019 год, когда не было пандемии, то в тот год в Казахстан въехало семь миллионов иностранцев. Получается, в этом году – на два миллиона меньше. Почему?Потому что карантинные ограничения сняты и были открыты все сухопутные границы лишь с 11 апреля текущего года. Именно с этой даты иммиграционный поток стал восстанавливаться. Только в летние три месяца в Казахстан въехало 2,3 миллиона иностранцев. Пик пришелся на август, когда заехало 960 тысяч иностранцев. С сентября общий ежемесячный приток иностранцев стал снижаться – 940 тысяч в сентябре, 800 тысяч в октябре, 500 тысяч в ноябре, за декабрь примерно ожидается не более 400 тысяч (за 20 дней прибыло 325 тысяч иностранцев).Какова ситуация сейчас с иммиграцией граждан Российской Федерации?Что касается граждан Российской Федерации, то тут хотелось бы отметить, что, во-первых, как и прежде, они являются наиболее частыми гостями в Казахстане. Их основной приток приходится на летние месяцы, то есть в сезон отпусков и туризма, когда Казахстан посетило 1,2 миллиона россиян. Самое большое их число заехало в июле – более 485 тысяч. В августе чуть меньше – 400 тысяч.В сентябре въехало 406 тысяч россиян, причем большая часть - с 21 по 30 сентября в силу известных причин. Если до этого среднесуточная иммиграция россиян составляла порядка 8-9 тысяч в день, то в эти дни среднесуточный приток россиян достигал 30 тысяч человек. Несмотря на большой поток прибывающих россиян в последнюю декаду сентября, пограничная и миграционная службы обеспечили бесперебойный режим работы.С 1 октября среднесуточное число въезжающих россиян стабилизировалось, сейчас не превышает 6-7 тысяч в день. Небольшая динамика роста наблюдается каждые выходные, что, скорее всего, связано с их шопингом в Казахстане.С 21 сентября в другие страны выехало 205 тысяч граждан России, то есть Казахстан ими использовался как транзитная площадка. Из Казахстана в Узбекистан выехало 47 тысяч граждан России, в Кыргызстан – 46 тысяч, в Турцию – 37 тысяч, в ОАЭ – 19 тысяч.Сколько россиян после 21 сентября подали документы на ПМЖ и на гражданство?С 21 сентября было принято 3578 заявок на постоянное проживание и 965 - на гражданство. Хочу сразу прояснить, что полиция всем подряд не выдает вид на жительство. Существует порядок, при котором обязательным условием получения вида на жительство является подтверждение своей платежеспособности, что составляет около 4,5 миллиона тенге, отсутствие судимости либо других ограничений из страны гражданства. В дальнейшем осуществляется проверка по учетам правоохранительных органов, и только после ее завершения и отсутствия информации выдается документ для проживания в стране.Получение гражданства сопровождается обязательным проживанием в нашей стране в течение 5 лет и выходом из гражданства своей страны. Исключение от пятилетнего проживания составляют этнические казахи, бывшие соотечественники либо лица женского пола, состоящие в браке с гражданином РК.Какие проблемы могут быть при обращении к посредникам, предоставляющим ложные документы для легализации?Сейчас в Казахстане действует либеральный порядок оформления разрешительных документов, все услуги оказываются на бесплатной основе. Однако, пользуясь ситуацией, злоумышленники за вознаграждение предлагают легализовать иностранцев путем предоставления ложных документов. Свои противозаконные услуги размещают на различных интернет-платформах. Полицией проводится мониторинг социальных сетей и выявляются мошеннические действия злоумышленников, предлагающих лжеуслуги по урегулированию правового статуса иностранцев.Так, в Западно-Казахстанской области за незаконное вознаграждение гражданин РК пытался оформить по подложным документам разрешение на временное проживание иностранцу.Ведется расследование. При выявлении данные документы будут аннулированы, иностранцам сокращены сроки пребывания, виновные лица будут привлекаться к ответственности.Каковы правила пребывания россиян в Казахстане?На сегодня из числа заехавших после 21 сентября граждан Российской Федерации в Казахстане осталось 146 тысяч. Из них получили разрешения на временное проживание 36 тысяч. Это те, кто остается в Казахстане для воссоединения с семьей, нашли работу, ведут бизнес, остались на учебе. Граждане России могут пребывать в Казахстане 90 календарных дней с момента пересечения границы, для более длительного пребывания при наличии оснований принимающая сторона должна оформить разрешение на временное проживание. При отсутствии оснований для дальнейшего пребывания необходимо покинуть страну.Как узаконить статус пребывания иностранца в стране?Самому иностранцу никуда не нужно ходить либо посещать полицию. Функции по информированию о пребывании иностранцев нашим законодательством возложена на принимающих лиц (граждан РК). Уведомление о прибытии к ним иностранца необходимо подать в трехдневный срок. Сделать это можно очень легко через мобильное приложение eQonaq, через сайт eGov либо обратиться в миграционную службу.Какова ответственность за нарушение сроков пребывания иностранцев в Казахстане?За нарушение сроков пребывания предусмотрена административная ответственность вплоть до выдворения из страны с закрытием въезда на 5 лет. Полицией ведется жесткий контроль за пребыванием иностранцев. Так, с начала года к адмответственности за нарушение миграционного законодательства было привлечено более 60 тысяч иностранцев, из них 42 тысячи граждан Узбекистана, России – 4 тысячи, Таджикистана – 3 тысячи. Из них за невыезд из Казахстана после истечения установленных законодательством сроков привлечено почти 54 тысячи.Привлечено к ответственности 25 тысяч принимающих, не принявших меры по оформлению документов на право пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Казахстане, либо их выезда из страны по истечении срока пребывания, либо несвоевременно проинформировавших полицию о пребывающих у них иммигрантах.Выдворено из страны 5837 иностранцев. Из них наибольшее количество составляют граждане Узбекистана – 4073, Таджикистана – 491, России – 310.В каких регионах больше всего нарушений миграционного законодательства?Большая часть иностранцев у нас пребывает в столице и в крупных городах, соответственно, там и больше нарушителей. На первом месте у нас по количеству выдворенных город Астана – 1142 выдворенных иностранца.Выдворяются иностранцы, только нарушившие миграционное законодательство?Выдворению подлежат не только нарушители миграционного законодательства, но также иностранцы, совершившие иные правонарушения. С начала года было выдворено 295 иностранцев, нарушивших иные нормы законодательства, в том числе совершившие хулиганство, за нарушение тишины и тому подобное.Так, в октябре в Уральске трое граждан России за нарушение общественного порядка были выдворены по ходатайству полиции через суд с закрытием въезда в нашу страну на 5 лет. Аналогичные меры были приняты в Алматы, Кызылорде, Караганде.Сколько преступлений совершено иностранцами и в отношении них?Отбывают наказание в уголовно-исполнительных учреждениях страны 1337 иностранцев, которые будут выдворены из страны по завершении сроков наказания с закрытием въезда на 5 лет.