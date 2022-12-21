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200 тысяч тенге за регистрацию иностранных авто: Токаев подписал закон

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:54
200 тысяч тенге за регистрацию иностранных авто: Токаев подписал закон
Фото из открытых источников
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие установление сбора за первичную регистрацию для легализации автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября, передает Tengrinews.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Поправки в Налоговый кодекс устанавливают ставку сбора за первичную регистрацию автомобилей, подпадающих под легализацию, в размере 200 тысяч тенге.

Легализация авто начнется после введения в действие необходимых законодательных изменений и принятия соответствующего постановления правительства. При этом провести легализацию планируется в течение полугода.

Напомним, Президент объявил о проведении разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября. В МВД рассказали, на какой стадии сейчас находится работа по легализации.

Как сообщали ранее в МВД, в рамках второго законопроекта вносятся поправки в Экологический кодекс в части отмены утилизационного платежа для указанных автомобилей.

Кроме того, ведомством разрабатывается проект постановления правительства, определяющий порядок, условия и сроки проведения легализации. Указанный проект 29 ноября был размещен на официальном сайте МВД для прохождения процедуры публичного обсуждения.

Какие автомобили не подпадают под легализацию?
Автомобили, находящиеся в розыске и не прошедшие таможенную очистку, а также ввезенные после 1 сентября 2022 года.

Сколько сейчас находится в Казахстане иностранных автомобилей?
Абсолютно точных данных о количестве иностранных автомобилей, постоянно находящихся в Казахстане, не имеется. В то же время нами установлено, что всего на период до 1 сентября текущего года было оформлено чуть более 300 тысяч полисов автострахования на иностранные автомобили. Наибольшее количество автостраховок оформлено на автомобили, прибывшие из Российской Федерации, - порядка 260 тысяч, Кыргызстана - 25,5 тысячи и Армении - 18 тысяч.

Как будет определяться дата въезда автомобиля в Казахстан?
Дата въезда будет определяться по базам данных Пограничной службы КНБ, на сегодняшний день этот процесс полностью автоматизирован. Вместе с тем при отсутствии сведений о ввозе транспортного средства в Пограничной службе дата фактического нахождения автомобиля в Республике Казахстан будет определяться по дате первого оформления полиса автострахования.

Смогут ли граждане в рамках легализации поставить на казахстанский учет праворульные автомобили?
Глава государства обозначил два критерия для легализации: первый - автомобили не должны находиться в розыске и второй - должны пройти таможенную очистку. Если указанные автомобили будут соответствовать им, то препятствий для их регистрации не будет.

Будут ли ограничения для легализации автомобилей по году их выпуска и экологическому классу?
Требования по возрасту и экологическому классу к автомобилям, подлежащим легализации, предъявляться не будут.

Будет ли распространяться легализация на "армянские" автомобили, которые были временно зарегистрированы в Казахстане с выдачей им желтых номеров?
"Армянские" автомобили, которые были временно зарегистрированы в нашей стране, также подпадают под легализацию. Их таможенное декларирование не требуется, так как с 1 января 2023 года они признаются товарами Евразийского экономического союза.

Сколько всего нужно будет заплатить за легализацию?
Основной платеж - это сбор за первичную регистрацию, который составит 200 тысяч тенге. К остальным платежам относятся пошлины за техпаспорт и госномер (с 1 января 2023 года сумма платежа за госномер и техпаспорт изменится, так как месячный расчетный показатель составит 3450 тенге).

Как будет проходить процесс легализации?
Заявление на легализацию можно будет подать через портал электронного правительства или путем личного обращения в спецЦОН. После проверки представленных документов и транспортного средства по базам розыска автомобиль предоставляется на пункт осмотра при спецЦОНе для сверки номерных агрегатов. Затем уплачивается первичный сбор в размере 200 тысяч тенге, госпошлины за техпаспорт и госномер, а также, если требуется, таможенные пошлины. После утверждения регистрации владельцу автомобиля будут выданы казахстанский техпаспорт и госномер.


Источник: Tengrinews.kz
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