Челах заявил о готовности пролить свет на ситуацию с убийством 15 человек на «Арканкергене»

Астана. 20 декабря. КазТАГ – Владислав Челах, осужденный по делу об убийстве 15 человек в 2012 году на пограничном посту «Арканкерген», обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и заявил о готовности дать показания, чтобы пролить свет на произошедшее, сообщает «Радио Азаттык».



«Уважаемый президент, по прошествии стольких лет я все еще готов пролить свет на всю картину произошедшей трагедии, все виновные должны понести свое наказание. Я прошу не так уж много, просто услышать, дать возможность мне. Я хочу и готов рассказать все, как было. Я готов дать все показания следователям, которые будут непредвзяты и беспристрастны. Действительная картина произошедшей трагедии так и осталась не раскрытой», - написал Челах в своем письме Токаеву.



Приговоренный к пожизненному заключению настаивает на версии о нападении на заставу, о чем он говорил и ранее, но следствие и суд это отвергали.



«По словам родственников, письмо президенту отправлено в электронном виде, о чем имеется подтверждение. Срок рассмотрения, как указано, ожидается в январе», - говорится в сообщении.



По словам Челаха, он был приговорен к пожизненному лишению свободы «за преступления, которые не совершал».



Он также ссылается на решение комитета по правам человека ООН, который, рассмотрев его жалобу, ранее рекомендовал Казахстану обеспечить Челаху эффективные средства правовой зашиты.



Напомним, в мае 2012 года на посту «Арканкерген» в Алматинской области были обнаружены убитыми 14 пограничников и местный егерь. Через несколько дней был обнаружен последний, 15-й пограничник «Арканкергена» Владислав Челах, который сознался в массовом убийстве. По версии следствия, Челах сначала расстрелял сослуживцев, а затем дотла сжег казарму.



Челах в декабре 2012 года был признан виновным в совершении тяжкого преступления и приговорен к пожизненному лишению свободы. Апелляционная и кассационная коллегии военного суда Казахстана оставили приговор первой инстанции без изменения. Осужденный обращался к президенту Казахстана с прошением о помиловании. 4 февраля 2014 года надзорная коллегия Верховного суда РК также оставила приговор в силе.



2 февраля 2015 года комитет ООН по правам человека принял к рассмотрению жалобу Челаха. 7 ноября 2017 года жалоба была рассмотрена в комитете и удовлетворена. Было признано, что Казахстан нарушил статью 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, тем самым лишил Челаха права на справедливое и беспристрастное судебное разбирательство.