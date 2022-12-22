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Антикор: Руководство Казгеологии подозревают в самовольном увеличении своих окладов в два раза

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:03
Антикор: Руководство Казгеологии подозревают в самовольном увеличении своих окладов в два раза
Иллюстративное фото
В отношении руководства нацкомпании завели дело о превышении полномочий.

Антикоррупционная служба завела дело в отношении руководства АО "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология" по факту превышения должностных полномочий, сообщает пресс-служба Антикора.

Руководство общества подозревается в том, что самостоятельно, без решения совета директоров, увеличило размеры должностных окладов в два раза членам правления: председателю правления, трём заместителям председателя, главному геологу. Сумма переплаты по зарплате, бонусам и материальной помощи к отпуску в период 2017-2019 годы составила более 169 млн тенге. 

По данным официального сайта компании, председателем правления "Казгеологии" является Ельдар Тагаш. Он занял этот пост в сентябре текущего года, до этого, с сентября 2016 года, работал заместителем председателя правления компании. В период с июля 2020 по август 2022 года председателем правления АО "НГК "Казгеология" был Анвар Боранбаев, до него эту должность занимал Алмаз Абдыгалимов.

Единственным акционером компании является Комитет геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.


Источник: informburo.kz
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