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Свекровь отмывала кровь и не подпускала медиков: мужчина жестоко избил свою жену в Астане

Просмотров:479 Опубликовано: Сегодня, 10:51
Свекровь отмывала кровь и не подпускала медиков: мужчина жестоко избил свою жену в Астане
Иллюстративное фото
Жительницу Астаны на глазах у малолетних детей жестоко избил супруг. Бил по лицу, голове, не реагировал на плач собственных малышей и мольбы жены о пощаде. После он вышел из дома, а подчищать за ним место преступления прибыли его родители с братом. Вместо того чтобы оказать помощь снохе, они спешно вытирали кровь и пытались не подпускать прибывших медиков и полицейского к пострадавшей. Подробности той жуткой ночи и ее последствия рассказала жертва нападения общественному фонду “Не молчи”, передает Liter.kz.

По словам пострадавшей, в ночь с 17 на 18 марта 2022 года ее супруг закатил скандал, а потом ударил ее сзади по голове тупым предметом. Женщина упала на пол, а муж начал пинать, избивать ее кулаками по лицу и голове.

Я просила остановиться, молила о пощаде, но он не останавливался. Когда я хотела закрыть лицо, он оттягивал руки и целился в лицо, это были примерно около 20-25 ударов в одну и ту же область. Все это он совершал в присутствии малышей (2,6 лет и 1,3 мес. на тот момент). Они стояли на расстоянии вытянутой руки и плакали, после муж покинул квартиру. Я лежала в прихожей в луже крови, – рассказала о той ночи астанчанка.

Она доползла до телефона и успела позвонить маме, которая живет в другом городе, та вызвала полицию и скорую.

В это время на место приехали родители и младший брат мужа пострадавшей. Вместо того чтобы помочь, они стали вытирать следы крови в доме.

Зашли домой и начали везде отмывать кровь, собирать ковры, посадили меня в ванную и начали поливать холодной водой и отмывать от крови. После, когда приехала карета скорой помощи, моя свекровь утверждала им и говорила, что она врач и что со мной все в порядке. Сотрудник полиции, который стоял рядом, был возмущен этим и попросил свекровь выйти из спальной комнаты, после чего меня одели и повезли в первую городскую больницу г. Астаны зашивать голову, – продолжила она.

У женщины была открытая порванная рана головы на теменной области. Ей сделали компьютерную томографию, которая показала многочисленные переломы костей головы и черепа. Лечение она проходила в отделении челюстной-лицевой хирургии второй горбольницы, где ей провели две операции. Однако, со слов астанчанки, ее выписали, несмотря на перелом нижней стенки орбиты глаза, жалобы на сильную головную боль, головокружение, тошноту, двоение в глазах и боль в области лица.

После она обратилась в Национальный центр нейрохирургии, где выяснилось, что женщине требуется экстренная операция на скуловую кость, на стенки орбиты с четырех сторон и лобную кость, так как была потеряна чувствительность левой половины лица, глаз начал проваливаться в пазуху носа вниз.

Мы разослали все медзаключения и обратились в клиники Кореи, Израиля, Турции – все в один голос сказали, что уже поздно проводить какую-либо операцию, так как уже прошло более трех недель, произошла консолидация костей. Единственный вариант была Россия, врачи ответили нам, что нужно немедленно прилетать на операцию по трансплантации костей лица и черепа. После операции переехала с детьми к маме, так как за мной нужен был уход, по сей день прохожу стационарное лечение, – рассказала о своем состоянии пострадавшая.

Она перенесла уже три операции, впереди еще одна, которую будут делать в Москве. У детей после того случая появилась бессонница, страх, повысилась нервозность. Они посещают сеансы психолога и психиатра, как и сама жертва бытового насилия.

Следствие в отношении ее бывшего супруга идет с апреля 2022 года, он находится под стражей в СИЗО Астаны, ждет суда.

Расследование вели по части 2 статьи 106 УК РК “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”. Материалы передали на ознакомление нападавшему еще в середине ноября. Теперь женщина опасается, что дело затягивается умышленно. Она просит общественность и госорганы взять его на контроль.


Источник: liter.kz
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