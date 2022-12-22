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Названы самые распространенные фамилии Казахстана

Просмотров:302 Опубликовано: Сегодня, 12:10
Названы самые распространенные фамилии Казахстана
Иллюстративное фото
О самых распространенных в Казахстане фамилиях рассказали в Бюро национальной статистики, передает Liter.kz.

Самая распространенная фамилия — Ахметов(а). Ее носят 66 091 человек.

Вторую строчку в рейтинге занимает фамилия Серик — 45 193 человека.

На третьей позиции — фамилия Омаров(а). С такой фамилией в Казахстане живет 40 322 человека.

Четвертой по популярности стала фамилия Оспанов(а) — 36 142.

Замыкают пятерку распространенных фамилий — Алиев(а). Их в Казахстане 35 387 человек.

Далее по распространенности следуют фамилии Ким — 34 811, Сулейменов(а) — 29 988, Марат — 28 008, Амангелді — 27 297, Болат — 24 542 и т д.

Напомним, численность населения Казахстана на 1 ноября 2022 года составляет 19 715 782 человека.


Источник: liter.kz
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