Названы самые распространенные фамилии Казахстана

О самых распространенных в Казахстане фамилиях рассказали в Бюро национальной статистики, передает Liter.kz.



Самая распространенная фамилия — Ахметов(а). Ее носят 66 091 человек.



Вторую строчку в рейтинге занимает фамилия Серик — 45 193 человека.



На третьей позиции — фамилия Омаров(а). С такой фамилией в Казахстане живет 40 322 человека.



Четвертой по популярности стала фамилия Оспанов(а) — 36 142.



Замыкают пятерку распространенных фамилий — Алиев(а). Их в Казахстане 35 387 человек.



Далее по распространенности следуют фамилии Ким — 34 811, Сулейменов(а) — 29 988, Марат — 28 008, Амангелді — 27 297, Болат — 24 542 и т д.



Напомним, численность населения Казахстана на 1 ноября 2022 года составляет 19 715 782 человека.