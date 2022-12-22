Журналист рассказал о туфлях Президента Токаева

Журналист Адиль Балтабаев рассказал о туфлях Президента Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как известно, в эти дни Президент Казахстана находится с государственным визитом в Узбекистане. Официальный Telegram-канал Главы государства распространяет фото с поездки Касым-Жомарта Токаева.
Один из снимков с Президентом прокомментировал казахстанский журналист Адиль Балтабаев. Он отметил, что Глава государства прибыл на прием с узбекским коллегой в обуви отечественного производства.
"Это, кстати, не первый раз, когда Касым-Жомарт Токаев отдает предпочтение отечественному продукту. Президент был в казахстанских туфлях и во время рабочих поездок по регионам нашей страны", - отметил журналист в своем Telegram-канале.
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