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Журналист рассказал о туфлях Президента Токаева

Просмотров:182 Опубликовано: Сегодня, 14:32
Журналист рассказал о туфлях Президента Токаева
Фото пресс-службы Акорды
Журналист Адиль Балтабаев рассказал о туфлях Президента Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как известно, в эти дни Президент Казахстана находится с государственным визитом в Узбекистане. Официальный Telegram-канал Главы государства распространяет фото с поездки Касым-Жомарта Токаева.

Один из снимков с Президентом прокомментировал казахстанский журналист Адиль Балтабаев. Он отметил, что Глава государства прибыл на прием с узбекским коллегой в обуви отечественного производства.

"Это, кстати, не первый раз, когда Касым-Жомарт Токаев отдает предпочтение отечественному продукту. Президент был в казахстанских туфлях и во время рабочих поездок по регионам нашей страны", - отметил журналист в своем Telegram-канале.


Источник: tengrinews.kz
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