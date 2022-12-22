Сколько незаконно выведенных средств вернули в Казахстан

В Генеральной прокуратуре рассказали, сколько незаконно выведенных активов возвращено в Казахстан из-за рубежа, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам начальника Службы международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Артура Ластаева, за 6 месяцев 2022 года удалось вернуть государству 631 миллиард тенге.
"Из них: 421 миллиард тенге был возмещен в порядке возмещения ущерба по уголовным делам, из которых 314 миллиардов тенге возмещены в денежном эквиваленте и 107 миллиардов тенге - в виде драгоценных камней и металлов. Остальная сумма возмещается в порядке работы по демонополизации", - сказал Ластаев.
По словам первого заместителя генерального прокурора Тимура Ташимбаева, из 631 миллиарда тенге из-за рубежа возвращено 400 миллионов долларов в рамках уголовного преследования.
Из владения олигополий возвращено 398 тысяч гектаров земли на сумму свыше 6,5 миллиарда тенге. По протестам генерального прокурора Верховным судом отменено 17 судебных актов, ранее вынесенных в пользу субъектов олигополий. Это позволило вернуть более 600 подъездных железнодорожных путей, снизить тарифы за проезд, защитить интересы государства на 21,1 миллиарда тенге.
"К работе по борьбе с отмыванием преступных доходов и возврату активов активно подключаем и иностранных партнеров. В частности, в октябре с Кипром подписаны договоры о выдаче преступников и правовой помощи по уголовным делам. Всего Казахстан в уголовно-правовой сфере заключил договоры с 34 странами. Среди них такие крупные державы, как Китай, США, Индия, Бразилия и другие государства", - сообщил Ташимбаев.
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