Зачем Казахстану «синие тазики»?

Информация руководства ТОО KLPE о начале подготовки к практической реализации проекта строительства производства полиэтиленов послужила катализатором общественного интереса к этому направлению казахстанской промышленности.



Однако, не будем кривить душой: отклики определенной части обитателей социальных сетей, позиционирующих себя экспертами нефтегазовой промышленности, были не вполне позитивными. Их точка зрения сводилась к одному суждению: «Зачем нам тратить время и ресурсы на очередной «прожект»?».



Это, впрочем, легко было предсказать. Мы очень долго жили в стране, будущее которой связывалось исключительно с экспортом углеводородов. И любая идея о переработке сырья внутри страны в востребованный рынком продукт, да еще и на собственные средства, не вписывается в картину мира тех, кто в своих мечтах «живет как в Дубае», рассчитывая лишь на ренту от высоких экспортных цен. «Взять и все поделить!», - предлагал герой известного фильма.



Доводы о том, что Всевышний даровал населению ОАЭ невыразимое благо – теплый климат и самоизливающуюся нефть, что существенно отличается от ситуации в Казахстане (где и нефть парафинистая, и залегает на приличной глубине, и морозы зимой и проч.), как правило, не убеждают граждан с неполным верхним гуманитарным образованием. Стереотипы мышления и личные впечатления от недельного тура в пятизвёздочном отеле Дубая перевешивают здравый смысл и логику.



Попытаемся же взвесить на весах Разума идею создания казахстанского нефтегазохимического производства.



К слову, возникла она не на пустом месте. В бытность Казахской ССР на территории Гурьева (ныне Атырау) с 23 марта 1966 года успешно работал химический (полипропиленовый-полиэтиленовый) завод, входивший в «тройку» крупнейших нефтехимических предприятий Советского Союза. Вплоть до середины 90-ых завод производил полипропилен и полиэтиленовые гранулы (правда, в качестве сырья использовалась нефть, а не газ), полимерные пленки, выдувные изделия, полипропилен, запчасти к химическому оборудованию, пластмассовое литье – включая те самые пресловутые «синие тазики», которые сегодня так потешают завсегдатаев Facebook. Безусловно, линейка продукции, с точки зрения современного потребителя, была довольно узкой. Но все это не приходилось покупать, как сегодня в Китае. Это выпускалось у нас, и находило рынок сбыта внутри страны, что обеспечивало предприятию рентабельность и прибыль.

Но в 1996 году компания, как тогда писали в СМИ, «не вписалась в реалии рыночной экономики» и была объявлена банкротом. Это был самый первый (и самый горький!) случай официального банкротства промышленного предприятия на территории уже независимого Казахстана. Химзавод неоднократно пытались реанимировать, превратив в завод полимерных волокон и мешкотары, но все было напрасно – к полноценной деятельности предприятие так и не вернулось.



Главный вопрос любого производства – наличие сырья в ближайшем доступе. А вот с этим у Казахстана нет никаких проблем. Месторождение Тенгиз самый крупный производитель нефтяного (попутного добыче нефти) газа с высоким содержанием этана (до 14%), бутана и пропана. Более того, «дедушкина оговорка», содержащаяся в соглашении с «Шеврон», заключенном еще в 1991 году, дает возможность Казахстану получать газ в каких угодно объемах и по фиксированной ставке. Но компании, сконцентрировавшей все усилия на добыче нефтяного сырья и подготовке товарной нефти, было невыгодно строить установку для производства сухого газа в тех кондициях, которые требуются для нефтегазового производства – выпуска бутана, пропана, этилена, и, уже на их основе, широкой линейки пластических масс.



Поэтому, первые 20 лет существования Тенгизшевройла часть газа сжижалась и поступала на экспорт, часть – закачивалась внутрь нефтяного пласта, для поддержания необходимого давления в скважинах, часть (и весьма немалая) - просто сжигалась на факелах, как невостребованный продукт. В дальнейшем ужесточение международного и национального экологического законодательства поставило вопрос о каких-то более цивилизованных способах обращения с этим продуктом, которого было и есть в избытке.



Нельзя сказать, что в Казахстане совсем ничего не предпринималось для решения этой проблемы. В 1997 году было образовано АО «Казнефтехим», которое, по мысли правительства и группы предпринимателей (скооперировавшихся вокруг ТОО Central Asia Petroleum Ltd), должно было положить начало образованию кластера химической промышленности. Тем более, что к началу «нулевых» идея производства полиэтилена была крайне модной, поскольку один доллар вложений в эту сферу генерировал 300 долларов дохода. К сожалению, руководству Казнефтехима не удалось выйти на соглашение с Тенгизом. Увлекшись коммерческой деятельностью и различными «прорывными» проектами, вроде печально известного Костанайского завода химического волокна «Химволокно», предприятие сначала долго реструктуризировалось, а потом вообще его руководство потеряло интерес к нефтегазохимии.



Но в 2008 году Казахстан, устами министра индустрии и новых технологий Асета Исекешева, во всеуслышание заявил о реализации амбициозного проекта развития нефтегазохимии на базе попутного нефтяного газа месторождения Тенгиз. В рамках Государственной программы форсированного инновационно-индустриального развития (ГПФИИР) впервые была сформулирована отраслевая Программа развития нефтехимической промышленности Республики Казахстан на 2008-2013 годы. В числе ее проектов числилось строительство Единого комплекса по производству полипропилена (400 тыс. тонн в год) и полиэтилена (800 тыс. тонн в год). Позже, учитывая капиталоемкость строительства, было принято решение разделить на два самостоятельных проекта и реализовывать их поэтапно.



Строительство любого крупного промышленного предприятия – процесс длительный и сложный. Надо сказать, что до сих пор все заводы и комбинаты в Казахстане строились исключительно на уже существующей материальной базе, унаследованной от советского периода. Поэтому введенный в этом году Интегрированный газохимический комплекс ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries (KPI)» в Атырауской области – это «первая ласточка» промышленного строительства вообще. И очень жаль, что информация об этом историческом событии не получила должного отражения в отечественных СМИ. Завод, ориентированный на производство различных марок полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год, это весьма серьезная заявка, свидетельствующая о том, что Казахстан уже по факту не является «страной третьего мира».



Сырьем для проекта «Полипропилен» служит содержащийся в попутном нефтяном газе пропан с Тенгизского месторождения, и к этому шли более 30-ти лет.



Что будет дальше? А дальше речь идет о создании второй очереди проекта – строительство мощностей для производства полиэтилена мощностью 1 млн. 250 тыс. тонн в год. И в этот раз сырьем для проекта послужит тенгизский нефтяной газ, а точнее, выделенный из него этан в объеме 1,6 млн тонн в год. Также, как KPI, этот проект, оператором которого является ТОО KPLE, также реализуется на территории СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области.



Здесь еще раз важно обратить внимание на один момент. Не всякий газ можно переработать в пропилен-полиэтилен и прочее, что мы зовём «пластмассой». Газ нужно специально подготовить, добивших необходимого качества. Это можно сделать только на газосепарационном комплексе (ГСК), что, по сути, тот же самый завод. Это отдельное промышленное предприятие, без которого дальнейшее строительство полипропиленового завода невозможно.



На ГСК сухой газ будет разделяться на фракции - этан и пропан. Здесь надо понять, что пропан сам по себе очень востребованный продукт с перспективой продажи на экспорт. Пропан не только сырье для пропилена, но и основа бытового, топливного, автомобильного и всех других газов, используемых в быту. С учетом нынешней политической ситуации он крайне востребован в Европе, где его сейчас с большим успехом купят. А поскольку ситуация с российско-украинским конфликтом, санкциями и всем прочим не ясна и никак не может проясниться, похоже, что казахстанский пропан будет требоваться не один год, а десятилетия.



Проект строительства ГСК оценивается в 2,2 млрд. долларов. В современных условиях трудно ожидать, что этот объем финансирования нам могут предоставить международные финансовые доноры. А если и дадут такую возможность – то под очень большой процент. Поэтому нет ничего удивительного, что инициатор проекта – национальная компания КазМунайГаз – обратилась к Национальному фонду с просьбой о займе. И действительно, зачем обращаться к зарубежным банкам, когда на реализацию государственной (!) программы, средства может выделить Национальный фонд.



И не просто на возвратной основе - под 3% годовых. То есть, казахстанские деньги идут на реализацию проекта строительства казахстанского завода, который обеспечивает возврат денег в долларах (не в тенге, а в стабильно конвертируемой валюте), да еще и с процентами. Более того, займ будет равномерно погашаться еще в процессе строительства – за счет экспорта пропана, произведенного на газосепарационном комплексе (ГСК).



Соглашение с Тенгизшевролом о строительстве ГСК на территории этой компании было подписано в 2020 году. Подготовлена проектно-сметная документация (FEED), разработано ТЭО. Мощность ГСК составит 9,1 млрд кубометров газа в год.



Теперь непосредственно о самом полипропилене. Довольно трудно найти отрасль, где бы этот материал не использовался. Вот прямо сейчас читатель может просто оглянуться вокруг и увидеть массу предметов из пластмассы, в состав которых входит полиэтилен. Даже в тот стаканчик с кофе, который вы, возможно, держите в руках. Полиэтилен – это «хлеб» современной промышленности. Поэтому спекуляции на тему биржевых цен на полиэтилен можно оставить без внимания. Да, сегодня цена ниже, чем хотелось бы, но завтра она точно будет выше. Почему? Да, потому, что круг компаний-производителей крайне узок. И если вы вознамеритесь их посчитать, пальцев двух рук вам вполне хватит.



Но… Дело в том, что компании-производители одновременно являются и владельцами лицензий на использование технологии производства. А именно лицензия обеспечивает им лидирующее положение на рынке. Это – элитный, закрытый клуб.



Напомним, проект строительства производства полиэтилена в Казахстане рассчитан на выпуск 1,25 млн. тонн. Это не просто много. Это огромный объем. И есть компании, которые, скажем, будут не в восторге от появления на рыке такого предприятия-конкурента. Преимущества Казахстана здесь – наличие сырья (газа) и географическая близость рынков сбыта. Это серьезные «козыри в игре».



11 декабря этого года председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев и вице-президент по технологиям и новым разработкам компании Chevron Phillips Chemical Венком Чандрашекаром подписали соглашение о начале проектирования завода по производству полиэтилена.



«Договор предполагает разработку проектной документации для установки по производству полиэтилена по технологии MarTECH® ADL и предоставление соответствующей лицензии на производство 625 тыс. тонн полиэтилена в год. «Технология компании Chevron Phillips Chemical позволит на будущем казахстанском заводе производить широкий ассортимент продукции, в том числе премиальный полиэтилен высокой плотности, на который в перспективе прогнозируется устойчивый долгосрочный рост спроса во всем мире», - говорится в сообщении пресс-службы КМГ.



Завершаются переговоры по второй установке полимеризации - мощностью 625 тыс. тонн полиэтилена в год. Но уже с другим лицензиаром. Две технологические установки будут объединены в единый комплекс общей мощностью 1 млн 250 тыс. тонн.



Теперь уточнимся по цифрам. Стоимость всего проекта 7,6 млрд. долларов США – с учетом НДС и комиссии финансирования. И, если на строительство ГСК занимает Нацфонд, то за остальной суммой придется обращаться к международным финансовым институтам, банковскому сообществу, предполагаемым партнерам.



Наиболее вероятные стратегические партнеры – российский «Сибур» и китайская Sinopec. Они заинтересованы в партнерстве, заинтересованы в получении полипропилена. Другие компании, которые пытались внедриться в проект, по разным причинам отказались еще до начала его реализации.



Какие реальные выгоды ожидают Казахстан от запуска нового производства? Во-первых, производство полиэтилена позволит к 2030 году получать до 1,5 млрд долларов в год в виде экспортной выручки. Общий объем привлеченных средств (включая заемные средства и средства иностранных инвесторов) для реализации проекта – более 6,5 млрд долларов.



Строительство повлечет организацию 8000 новых рабочих мест для казахстанских рабочих. На строительство в период операционной деятельности потребуется 875 квалифицированных кадров – в первую очередь, инженеров. Наших, казахстанских.



А дальше? После того, как завод будет построен в Казахстане появится большая отрасль по выпуску пластмасс и пластмассовых изделий. Некоторые эксперты полагают, что одно рабочее место на проекте Полиэтилен сгенерирует еще три, но на других заводах. В целом реализация проекта положительным образом скажется на структуре экономики страны, а его вклад (доля) в ВВП – оценивается в 1,2% в ценах 2019 года.



Ну, а если говорит о конкретных «пряниках и плюшках», то, по предварительным оценкам, объем налоговых поступлений составит 5,7 млрд долларов. То есть, общие дивиденды Казахстана – около 18 млрд. долларов.



И коротко. О том, что мы можем потерять, если проект, по каким-то причинам, не заведется.



Мы будем по-прежнему продавать нефть и газ. А поскольку нефть и газ - продукты с ценой, зависящей от целого ряда факторов - нет никакой гарантии, что экспортная выручка будет стабильно высокой.



Но мы будем продавать. В те страны, где из наших нефти и газа будут вырабатывать полиэтилен и пластические массы, а товары из этого материала (включая «синие тазики») ввозить в нашу страну и продавать нам. Это и есть та самая добавленная стоимость, которую мы «по-братски» кому-то «подарим».