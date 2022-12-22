В Казахстане в обращении появятся новые монеты

Биколорных циркуляционных монет «Сакский стиль» будет пять видов.Национальный банк 21 декабря 2022 года выпускает в обращение биколорные циркуляционные монеты «Сакский стиль» номиналом 100 тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу НБРК.«Идея монетной программы «Сакский стиль» заключается в активном вовлечении населения Казахстана в коллекционирование монет, продвижении культурно-исторических и просветительских ценностей, а также популяризации отечественного монетного производства. Сакский стиль – особая манера исполнения изображений животных в культурах позднего бронзового и раннего железного века евразийских степей», - пояснили в Нацбанке.Биколорных циркуляционных монет будет пять видов. Они изготовлены из сплава нибрасс/нейзильбер, качество - uncirculated, масса 6,45 грамма, диаметр - 24,5 мм. Общий тираж составит 5 млн штук, по 1 млн штук каждого вида.1. «Олень». Жалаулинский клад. Семиречье (V-III вв. до н.э.). Олень в мировоззрении кочевников – символ, объединяющий нижний и верхний миры.2. «Крылатый барс». Курган Иссык (конец IV–III вв. до н.э.). Снежный барс – символ мужества и богатства.3. «Маска».Чиликты. Восточный Казахстан (VIII-VII вв. до н.э.). Изображение трех образов, оберегающих семейный очаг: маски кошачьего хищника, двух архаров и летящей птицы.4. «Золотые бляшки в виде оленей», Жалаулы, Семиречье (V-III вв. до н.э.). Образ благородного оленя – символ плодородия и продолжения рода.5. «Свернувшийся барс». Талды-2. Центральный Казахстан (VII в. до н.э.). Форма кольца в фигуре свернувшегося барса – символ цикличности времени и гармонии с внешним миром.В Нацбанке пояснили, что монеты выпускаются в обращение исключительно через банки второго уровня с последующим использованием в наличном денежном обращении вместе с обычными циркуляционными монетами. Монеты из серии «Сакский стиль» являются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей – ими можно расплачиваться за товары и услуги. Монеты обязательны к приему для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках РК.Технические и физические параметры монет (масса, диаметр, толщина, сплав металла) сохранены без изменений. По техническим характеристикам они полностью аналогичны монетам номиналом 100 тенге. В этой связи дополнительная перенастройка платежных терминалов и другой кассовой техники для приема монет «Сакский стиль» не требуется.Монеты «Сакский стиль» изготовлены на Казахстанском монетном дворе.